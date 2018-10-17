Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о назначении на пост главного тренера клуба.

«Предложение от «Монако» довольно логично. Вы знаете о том, что связывает меня с одним клубом в Лондоне, но «Монако» – это место, где я начинал.

Этот клуб всегда будет занимать важное место в моем сердце, без сомнений. Приехать сюда и начать тренировать здесь – это исполнение мечты. Предстоит много работы, но я больше чем просто счастлив быть здесь», – сказал Анри.

Тренер-дебютант Анри провел первую тренировку с «Монако»