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    Анри: «Возглавить «Монако» – это исполнение мечты»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о назначении на пост главного тренера клуба.

    «Предложение от «Монако» довольно логично. Вы знаете о том, что связывает меня с одним клубом в Лондоне, но «Монако» – это место, где я начинал.

    Этот клуб всегда будет занимать важное место в моем сердце, без сомнений. Приехать сюда и начать тренировать здесь – это исполнение мечты. Предстоит много работы, но я больше чем просто счастлив быть здесь», – сказал Анри.

    Тренер-дебютант Анри провел первую тренировку с «Монако»

    Источник: Sky Sports

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    17.10.2018 19:07
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