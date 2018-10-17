Наингголан: «Рома» делала за моей спиной вещи, которые я не мог принять как человек»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан рассказал о своем уходе из «Ромы». Бельгиец перешел в миланский клуб этим летом за 38 миллионов евро.

«Конец карьеры в «Роме» не был моей виной, или, по крайней мере, не полностью. Я был разочарован некоторыми действиями клуба, которые как человек не могу принять.

«Рома» действовала, ничего мне не говоря, вместо того, чтобы поговорить лицом к лицу, как мужчины. Клуб хотел заработать на моем трансфере. Я узнал, что они договорились с иностранными клубами, в которые я никогда бы не перешел. Ко мне относились как к игроку, который не имеет большого значения. Они вели дела за моей спиной.

В тот момент мне позвонил Спаллетти, и я долго не думал. Сначала я сожалел, но меня здесь очень хорошо приняли», – сказал Наингголан.