Кришито: «Ювентус» с Роналду – это страшно. «Дженоа» понадобится небольшое чудо»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча девятого тура Серии А с «Ювентусом».

Встреча состоится в субботу, 20 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Встреча с семикратным чемпионом Италии будет увлекательной. Чтобы избежать поражения, нам понадобится маленькое чудо. Нас ожидает непростая игра, «Ювентус» с Криштиану Роналду – это страшно.

Туринцы наряду с «ПСЖ» входят в число фаворитов Лиги чемпионов, и мы знаем, что это главная цель «старой синьоры».

Я никогда ранее не играл против Роналду. Это будет прекрасно. Криштиану – кумир для всех детей в мире, включая моих Альфредо и Алессандро. Они уже попросили у меня его футболку.

Несмотря на свой возраст, Криштиану остается чемпионом, тем, кто живет футболом. Он показывает это матч за матчем», – сказал Кришито.