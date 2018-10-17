Кришито: «Ювентус» с Роналду – это страшно. «Дженоа» понадобится небольшое чудо»

Роналду как тотем в команде , с ним команды лучше играют и Юве сейчас очень опасен , конкуренции в Италии точно не будет
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча девятого тура Серии А с «Ювентусом».
Встреча состоится в субботу, 20 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Встреча с семикратным чемпионом Италии будет увлекательной. Чтобы избежать поражения, нам понадобится маленькое чудо. Нас ожидает непростая игра, «Ювентус» с Криштиану Роналду – это страшно.
Туринцы наряду с «ПСЖ» входят в число фаворитов Лиги чемпионов, и мы знаем, что это главная цель «старой синьоры».
Я никогда ранее не играл против Роналду. Это будет прекрасно. Криштиану – кумир для всех детей в мире, включая моих Альфредо и Алессандро. Они уже попросили у меня его футболку.
Несмотря на свой возраст, Криштиану остается чемпионом, тем, кто живет футболом. Он показывает это матч за матчем», – сказал Кришито.