Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса за достижение в 2016 году

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, который быстрее всех добрался до отметки в 100 результативных передач в английской Премьер-лиге.

«Я не самый быстрый, не самый сильный, не самый гибкий, и я не умею высоко прыгать. Но это один из самых приятных моментов в моей карьере. Это моя работа, и я выполняю ее неплохо», – заявил Фабрегас.

100-й голевой пас пришелся на матч со «Сток Сити», который состоялся 31 декабря 2016 года. Для этого испанцу понадобилось на 74 матча меньше, чем обладателю предыдущего рекорда Райану Гиггзу (367 матчей).