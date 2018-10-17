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    Какой вы футболист?

    Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса за достижение в 2016 году

    Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, который быстрее всех добрался до отметки в 100 результативных передач в английской Премьер-лиге.

    «Я не самый быстрый, не самый сильный, не самый гибкий, и я не умею высоко прыгать. Но это один из самых приятных моментов в моей карьере. Это моя работа, и я выполняю ее неплохо», – заявил Фабрегас.

    100-й голевой пас пришелся на матч со «Сток Сити», который состоялся 31 декабря 2016 года. Для этого испанцу понадобилось на 74 матча меньше, чем обладателю предыдущего рекорда Райану Гиггзу (367 матчей).

    Источник: Sky Sports

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    17.10.2018 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      RealDiMoNMadrid 17 октября 2018, 16:11

      Красава ! Когда он в форме, он лучший в мире человек-ассист!)

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