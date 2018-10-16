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    Какой вы футболист?

    В «Бутырке» проходит очная ставка между Кокориным-младшим и Паком

    Следствие проводит очную ставку между чиновником Минпромторга Денисом Паком и Кириллом Кокориным, младшим братом нападающего «Зенита» Александра.

    «Сейчас проводится очная ставка между потерпевшим Паком и Кириллом Кокориным.

    На очереди еще Александр Протасовицкий (еще один участник драки – прим. «Бомбардира»), но Пак предлагает продолжить в другой день из-за усталости. Сейчас этот вопрос решается», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

    Сегодня также прошли очные ставки Пака с Кокориным-старшим и Павлом Мамаевым. Чиновник сказал, что сохранил свою позицию.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2018 21:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 10:41

      Радости от этой встречи обоим участникам конфликта ,она не принесет.

      1
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 16 октября 2018, 22:23

      надеюсь все стулья и табуреты к полу привинчены ..

      7
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:39

      Ха ха....Ладно,с этим разберутся,но
      остаются еще летающие тарелки ,графинчики,люстры.....

      4
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > alex1951 16 октября 2018, 22:41

      я думаю после стула голова Пака всё это без проблем сможет в себя принять)

      6
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Project Бабангида 16 октября 2018, 22:50

      ***.....Этто аргумэнт....да-с .....5+))))))))))

      4
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 16 октября 2018, 22:03

      Северная Корея мирится с Южной Кореей...
      Похоже ,помирится и Пак со своими ,,партнерами,, по завтраку)))
      Не удивлюсь ,если КО и Ма проведут акцию: Внедрим в футбол Пака и шофьёра,
      обеспечить абонементами и устроим им сладкую жизнь!
      Тут и сказочке конец! Все предсказуемо...

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > alex1951 16 октября 2018, 22:23

      Ни чего не предсказуемо. ИЗБИТЫЕ чиновники-орденоносцы, если и согласятся на мировую, то за очень БОЛЬШИЕ деньги. А может ордена им уже этого и сделать не позволят...

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > richi 16 октября 2018, 22:36

      Ну вот видишь,
      Значит на каждом есть ценник)))

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 октября 2018, 21:27

      Вспоминается песня Слепакова:"Кто Кирилл? Ну я Кирилл! Он сейчас в тюрьме сидит, дебил!"

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