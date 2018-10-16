В «Бутырке» проходит очная ставка между Кокориным-младшим и Паком

Следствие проводит очную ставку между чиновником Минпромторга Денисом Паком и Кириллом Кокориным, младшим братом нападающего «Зенита» Александра.

«Сейчас проводится очная ставка между потерпевшим Паком и Кириллом Кокориным.

На очереди еще Александр Протасовицкий (еще один участник драки – прим. «Бомбардира»), но Пак предлагает продолжить в другой день из-за усталости. Сейчас этот вопрос решается», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Сегодня также прошли очные ставки Пака с Кокориным-старшим и Павлом Мамаевым. Чиновник сказал, что сохранил свою позицию.

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