Адвокат Пака: «После очных ставок с Кокориным и Мамаевым остаемся на прежних позициях»

Адвокат директора департамента автопрома в Минпромторге РФ Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что очные ставки с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым не повлияли на позицию ее клиента.

«Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет.

Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях», – сказал Шатихина.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями ввязались в драку с Паком и еще одним чиновником Сергеем Гайсиным в московском кафе «Кофемания». В ходе потасовки Кокорин ударил Пака стулом, в результате чего он лишился зуба.

11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м