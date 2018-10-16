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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Пака: «После очных ставок с Кокориным и Мамаевым остаемся на прежних позициях»

    Адвокат директора департамента автопрома в Минпромторге РФ Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что очные ставки с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым не повлияли на позицию ее клиента.

    «Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет.

    Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях», – сказал Шатихина.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями ввязались в драку с Паком и еще одним чиновником Сергеем Гайсиным в московском кафе «Кофемания». В ходе потасовки Кокорин ударил Пака стулом, в результате чего он лишился зуба.

    11 октября, Тверской суд Москвы арестовал футболистов на срок до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы). В настоящее время Кокорин и Мамаев содержатся в Бутырском следственном изоляторе.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 19:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2018, 11:33

      надоели уже!!!!!!!! что башманов что шатихина не пойми кто врёт и кто больше одеяло на себя перетянет?

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 16 октября 2018, 20:34

      т.е. реванша не будет!? А как же хлеба и зрелищ! А рейтинги, ставки, пари и пр. Емельяненко один должен лямку тащить?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 19:48

      "Адвокат Мамаева заявил, что пострадавшие пожали руку игроку после очных ставок. Пак не имеет к нему претензий."

      Правды не найти, а в комментах к подобным "новостям" на бомбардире всё больше ботов отписывается! Рекламных и информационных.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 19:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Подавляющее большинство россиян едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ, чтобы никто не смог уйти от законного и заслуженного наказания.
      Так называемые, перебранки потерпевшего с обвиняемыми это выдумки адвокатов подозреваемых с тем, чтобы всю вину за происшедшее переложить на потерпевших!
      С тем, чтобы поставить под сомнение квалификацию содеянного подозреваемыми по части 2 статьи 213 УК РФ!
      Упор защиты подозреваемых делается на ПОБОЯХ, чтобы смягчить вину подозреваемых и отмазать их от наказания.
      Это их хулиганство - оскорбление потерпевших, избиение их группой лиц в общественном месте, нанесение побоев, повреждение здоровья, сроки лечения от избиения - побоев, повреждение их имущества.
      По всем законным признакам это *********** ст. 213 УК РФ.

      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки *********** ч.2 ст 213 УК РФ!
      Это и будет их исправление.
      Для начала, пусть эти подозреваемые получат от суда ПРИГОВОР на 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
      Отсидят от звонка, до звонка и впоследствии и по решению суда они перейдут на другой уровень общественного ПРЕЗРЕНИЯ с судимостью по хулиганке.
      Они опозорили себя по полной!

      Адвокаты, нанятые подозреваемыми, ПЫТАЮТСЯ всеми ПРОТИВОЗАКОННЫМИ методами оправдать подозреваемых, а всю вину СВАЛИТЬ на потерпевших!
      Один адвокат Кокорина уже договорился до того, что Кокорин, не избивал, а разнимал нападавших и защищал потерпевших!
      Кокорин, со стулом в руках, размахивал и отгонял от ПАКА нападавших - Мамаева и подельники, а Пак случайно подвернулся и ему ПРИЛЕТЕЛО с сотрясением и ушибами!
      Кокорин герой и его следует наградить за отвагу на хулиганстве.
      Со стулом в руках, он преградил путь нападавшим и заставил их убежать из кофейни.
      Во смеху то нагнали адвокаты ПОТЕРПЕВШИХ!!!
      Они хотят сделать из следствия ЦИРК и превратить его в судилище над потерпевшими, а подозреваемых Кокорина и Мамаева - ОТМАЗАТЬ от наказания, срока и колонии.

      -4
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > amazonaws 16 октября 2018, 20:03

      У тебя с головой нормально??

      5
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > amazonaws 16 октября 2018, 20:11

      Законное, во всем тексте хорошее слово, ЗАКОННОЕ наказание!!! А не соответствующему тому бесовскому шабашу устроенному в прессе...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Путник 13 16 октября 2018, 20:20

      это админский информационный бот, голова у него как бы не своя.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 20:52

      Он такой тут не один. Я про таких говорю, что медицина здесь бессильна...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > amazonaws 16 октября 2018, 21:01

      Все нормально объяснил. Че за шум то????

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Путник 13 16 октября 2018, 21:07

      Нормально, если не считать плоскостопие головного мозга за патологию...

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > amazonaws 17 октября 2018, 01:28

      Ты совсем дурачок...Есле бы не их имена их даже искать не стали.В том году друга в клубе избили в пятером "иностранные граждане" на нем живого места не было а как заяву написал через неделю следак сказал что бери бабло с них и на мировую и в лучшем случае условка светит иди даже принудработы

      А тут пару раз стукнул и все рецедевист, хорошо не в одиночку как особо опасных

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 19:45

      Жаль, что с такой фамилией чиновник не владеет восточными единоборствами. А то бы они не скоро мяч ещё буцкали и мамы их кормили с ложечки...

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