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    Гвардиола: «Счастлив за Анри. Он заслуживает самого лучшего»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако».

    «На самом деле, я очень счастлив за него. Он заслуживает самого лучшего.

    Он мой бывший игрок, и вчера я послал ему сообщение.

    Надеюсь, что он проделает хорошую работу в «Монако». Он заслуживает этого, он хороший человек», – сказал Гвардиола.

    С 2008 по 2010 год Гвардиола тренировал Анри в «Барселоне».

    Источник: Tribalfootball

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    16.10.2018 14:19
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 23:13

      Будем радоваться и мы успехам Анри и заодно Головина. На семинаре завтра обсудим предстоящий 11-й тур нашего чемпионата.

      4
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:28

      считаю семинар открытым!

      доброе Олег!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 08:29

      Доброе утро, Андрюша ! Намотался вчера по дорогам края ?...

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:31

      не знаю пока с каким праздником тебя поздравлять, как Толик табличку вывесит определимся ))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:34

      (с) намотал вчера по дорогам края

      не Олег, ерунду намотал всего 270 км. просто поздно поехали, ещё поздней приехали.
      они семьёй в торговый центр ездили в краснодар

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 08:34

      ))) Этих праздников как и дат пойдёт сейчас немерено. Где-то затерялся листок, где я себе выписал даты по профессиям к которым имел отношения. 16 набежало, кажется.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 08:36

      Ясно. По ночам хоть дороги освещены или "ночные раздевалки" как мы шутили в Донбассе с пацанами ?

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 08:36

      жаль день молдавского вина прошёл! ну с ним я тебя по моему поздравлял)

      чуть позже вернусь . нада в офис главного отвезти

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 08:47

      Спасибо, читал.))) Я как раз бутылочку молдавского допил, как раз из тех мест где я родился. Хорошо,что в интернете теперь можно посмотреть отзывы. Я с экономил как минимум 2-3т.р А то бы набрал на пробу коньков 5-летних. "Самарканд", "Абхазия" и "Дживан" с абрикосом и мёдом. Но последний я и так бы не взял, это не Ереванкий коньячный завод производит. В общем пойло кто не шарит в коньяке. Буду допивать "французский валидол". ))) Добро, крутись.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 12:55

      (с) ...дорог освещены ?

      в основном да! вокруг краснодара и его окрестностей полная иллюминация, а по дороге много населённых пунктов... и лиж в промежутках пробелы в виде темноты)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 12:59

      (с) в общем пойло кто не шарит в коньяке

      я так понял перед "французским валидолом" меркнет даже ереван с кизляром)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 19 октября 2018, 19:58

      Привет, Толя.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 20:03

      Хороший армянский, особенно советского периода как и грузинские и молдавские коньяки, я бы променял на нынешний "французский валидол". Дагестанские коньяки тоже были хороши, но в них присутствуют сильные ванильные тона, а мне они не нравятся. Классика, мягкий, бархатистый с шоколадными тонами мне больше по вкусу нравится. Это в детстве мы не понимая как и наши родители, мы слышали от них, что коньяк клопами воняет.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 20:04

      Это хорошо, когда такая освещённость. Уже меньше будет ДТП при плохой освещённости и видимости на дорогах.

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      Project Бабангида > shlomo 19 октября 2018, 21:36

      (с) вино уводит в глубь меня
      туда мне трезвым не попасть (И.Г.)

      интересный стих! я думал это Омар Хайям

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 21:41

      (с) мягкий , бархатистый, с шоколадными тонами


      Олег, это даже не песнь, это гимн спиртным напиткам))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 21:50

      У меня есть его "гарики" купил как-то на книжной ярмарке.

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      Project Бабангида > shlomo 19 октября 2018, 21:55

      (с) мысли обыденные, практичные , рациональные, эмоциями не шумят, ко всяким ассоциациям не толкают...

      Толян не ожидал от тебя )) это мне кажется не вино, это вещество тлеющего свойства))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 21:55

      Хороший коньяк под десерт вечерком это что-то. Как-то в гостях у племянника сели вечерком и под кофе с шоколадом и бутерброды чуть не приговорили 1л. бутылку французского Фрапена. Но коньяка много пить не следует, на печень большая нагрузка, да и сивушных масел в нём не мало.

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      Project Бабангида > shlomo 19 октября 2018, 21:56

      кто такой И.Г.?

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 21:57

      Олег, так вкусно описывать напитки и кулинарию, на этом сайте не у кого не получится) это не только я заметил)

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      ...
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      Рубик Докоян > shlomo 19 октября 2018, 21:59

      Есть и Рубаи Омара Хаяма. Тоже купил на книжной ярмарке. Чем хороши были 90е годы, много было хороших изданий поэзии серебряного века, классики и других хороших книг и стоили дёшево. Потом цены оторвались и в книжном издательстве.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 21:59

      Игорь Губерман. Почитай его, наверняка в интернете есть.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:01

      (с) Игорь Губерман

      ааа , да да, я слышал, и немного читал. просто по инициалам не догадался

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:04

      Кто что может. Я когда писал посты со своего дня рождения и описывал как всё готовил, потом как это вкушал под красное сухое вино или холодную водочку, подражая стилю Жванецкого, мои подруги просто тащились. Я только успевал отвечать на их комменты и тоже там прикалываться. Мы все так скучаем и сожалеем, что такой сайт навернулся.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:04

      Олег, тебе надо кулинарную книгу написать, хотя бы чисто семейную. я думаю потомки будут благодарны, если нас всех пластмасс жрать не заставят

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:08

      нет худа без добра. теперь на бомбардире культуру пития с Толиком понимаете

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:10

      Мне ещё в институте друзья говорили об этом. У меня две большие амбарные тетради с кулинарными рецептами, я их выписывал отовсюду из разных журналов, сидя в областной библиотеке. А в одной советы как лучше приготовить. чтобы пышнее были, сочнее, быстрее и т.д. Тогда же не было книг по кулинарии , кроме одной " О вкусной и здоровой пище". У нас ещё была молдавская кухня 1962г. издания, кажется на молдавском языке и с цветными иллюстрациями. Старший брат как-то будучи в отпуске себе забрал. А у меня сейчас где-то 60 книг по кулинарии разных народов мира и СССР.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:12

      Временами можем накатить и вспомнить что да как и с чем... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:17

      (с) где то 60 книг по кулинарии....

      вот 61я как раз твоя будет.
      у меня дядька в Раевской весь домашний быт нашего рода описал. теперь в переплёте, своего рода "домострой"

      правда пока никто по нему особо не живёт)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:20

      На это всё время надо, а я его больше хочу с внучкой проводить. Этими книгами дочери не пользуются, всё в интернете лазают.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:22

      это сейчас! поверь, через время это всё будет иметь интерес.
      ну и просто память

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:28

      Карпин не в какую Макса не хочет радовать. ещё и ставку его прогорела

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:29

      Памятью будут наши фото и видео, а к книгам они и не притронутся. Тем более уже столько их написано и всеми кому не лень. Вот когда внучки не было, надо было систематизировать и для себя и друзей издать книгу своих афоризмов и фраз.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:30

      Локо потихоньку выкарабкивается и пруха к ним пошла.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:36

      шпалыч умеет переломить ситуацию... удивляет его задор в таком возрасте. из какого источнике силы черпает, не понятно!
      уж не из горлышка французского валидола? )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:39

      Спасибо за 20тысяч .))) Да, Палыч удивляет своей энергией, задором и неравнодушием к любимому делу. Такой и мёртвых заставит играть.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:41

      я же и 2001 влепил)) ты уже топ. осталось найти контру где всё это на деньги поменяют)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:44

      Ну ты концовку дожал к этой цифре. ))) Это молодёжь пусть денюшку зарабатывает и сундучит, мне уже не к чему. Мои года моё богатство.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:45

      народ от кокоромамаевщины уже изрядно подустал) вялая реакция. уже по двести комментов тема не собирает)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:50

      кикабидзе в конец огрузинился, пургу на старости лет такую лепит, что лучше бы фасоль вокруг дома собирал и не высовывался. просрал народную любовь однамоментно

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:50

      Это будет длиться до самого суда и после. Будут пиариться все кому не лень и делать на этом деньги. А обыватель на эмоциях свою фигню будет гнать с претензии на знания УК и судебно-правовой практики.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:52

      цирк умер, потому что туда ходить больше не надо - он по всюду)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:52

      Да, после 2008г. он свои националистическую сущность проявляет в полной мере. Бог ему судья, но таких как он единицы в артистическом среде.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:54

      Это да. Все клоуны и акробаты, всё умеют на земле и в воздухе...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:56

      (с) таких единицы в артистической среде.

      Данелия его хорошо поднял.
      но его любимчик был Леонов

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 22:57

      (с) все умеют на земле и в воздухе

      "ух ты, ах ты - все мы космонавты"))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:58

      Да, многие поднялись , выросли в стране, которая им всё дала, а потом всё это хаять...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 22:59

      Да иные как начнут лепит горбатого со своим знаниями, что еле уже сдерживаешься от их " познаний".

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:02

      тем самым показывают свою узколобость)
      среди артистов не так много крупномасштабных людей. они обычно на себе все зациклены! вот среди музыкантов(но не попса) , там калибр побольше

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:04

      макаревич не в счёт, это не рокер , это кухарка с первого анала

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:07

      Они мало разбираются в вещах вне своей профессии. И такое несут, пользуясь своей известностью и популярностью.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:09

      мидийные трубы достойно пройти труднее всего

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:11

      посмотри что с Ефремовым стало.. это же просто дегенерат!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:12

      Макар-то образован, но в политике пургу такую нёс, особенно по Крыму и Украине. И надо было там окончательно майданутся с новыми законами, чтобы и до него дошло, кто там захватил власть.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:13

      Просто они возомнили себя небожителями здесь, пологая, что их мнение чего-то стоит.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:13

      да таких пачку могу назвать..
      Бондарчук папино имя так опошлил, тот наверно в гробу не переставая вертится

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:14

      Этот спился окончательно. Его друзья на другой стороне в этом вопросе, что связано с Крымом.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:16

      Этот хватким оказался, пошёл под крыло Михалкова и косит бабло отовсюду.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:16

      про макара я такие темы знаю..! это не простой музыкантик! за ним конкретные люди и очень серьёзные люди стоят.
      но это реально серьёзная тема не буду её здесь разводить

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:18

      (с) и косит бабло

      вот за бабло честное имя папы и слил в унитаз!
      медийные трубы однако

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:18

      Да, Бог с ним, у них в группе тоже раздрай по Крыму. Он уже по утих в своих одиозных высказываниях.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:20

      Ему имя папы помогло вначале, а потом он быстро просёк где можно делать бабки.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:21

      это кстати хорошо что такой водораздел из за крыма произошёл.
      у многих маски слетели... но не у всех..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:24

      лепит фуфло в обмен на бабки...

      из уважения бы к отцу достойный сын этим бы заниматься не стал. а значит есть червоточина внутри.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:27

      Олег спасибо за общения, с тобой как с человеком опытным и подкованным на любые темы интересно..
      мне сегодня одну мадмуазель посетить надо, пойду собираться!

      до завтра друг!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:27

      Одни прозрели, другие шифруются, а третьи минжуются в Крым ехать из-за возможных санкций. Для них деньги важнее.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:28

      Он память отца и семейную реликвию на деньги променял.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:28

      крым наш! и тут уже хоть головой об стену)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:28

      И тебе, Андрей, спасибо. До завтра. Базу подберу.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 октября 2018, 23:31

      да же не сомневаюсь! у те бя же в анкете написано , что - может использоваться на ответственных заданиях

      ну или как то так)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 октября 2018, 23:32

      ))) В характеристике служебной. Может быть использован на любой ответственной работе.

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