Гвардиола: «Счастлив за Анри. Он заслуживает самого лучшего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако».

«На самом деле, я очень счастлив за него. Он заслуживает самого лучшего.

Он мой бывший игрок, и вчера я послал ему сообщение.

Надеюсь, что он проделает хорошую работу в «Монако». Он заслуживает этого, он хороший человек», – сказал Гвардиола.

С 2008 по 2010 год Гвардиола тренировал Анри в «Барселоне».