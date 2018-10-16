Капелло: «Будь я на месте «Реала», немедленно бы подписал Икарди»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло посоветовал мадридцам приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди.

«Он специалист в штрафной площади, как и Криштиану Роналду. И если вы доставите три мяча в штрафную, он попадет по всем трем.

Если бы я был на месте «Реала», я бы немедленно подписал его», – сказал Капелло.

Контракт аргентинца с миланским клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за форварда составляет 110 миллионов евро.