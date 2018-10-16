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    Какой вы футболист?

    Капелло: «Будь я на месте «Реала», немедленно бы подписал Икарди»

    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло посоветовал мадридцам приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    «Он специалист в штрафной площади, как и Криштиану Роналду. И если вы доставите три мяча в штрафную, он попадет по всем трем.

    Если бы я был на месте «Реала», я бы немедленно подписал его», – сказал Капелло.

    Контракт аргентинца с миланским клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за форварда составляет 110 миллионов евро.

    Источник: Squawka

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    16.10.2018 13:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 17 октября 2018, 00:59

      Икарди - золотой игрок для любого клуба

      0
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:40


      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://urladda.com/nefedov

      -3
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 16 октября 2018, 15:21

      Азара и Икарди летом надо подписать, еще конечно нужен полузащитник вместо Модрича( говорят он уйдет)

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