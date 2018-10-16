Ибрагимович рассматривает предложение «Милана». У него есть месяц на принятие решения

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассматривает предложение «Милана».

Ранее сообщалось, что швед может вернуться в итальянский клуб в январе либо на правах аренды, либо на постоянной основе.

Тем не менее, генеральный директор миланцев Леонардо дал понять, что Гонсало Игуаин и Патрик Кутроне – это основные нападающие команды, а это означает, что Ибрагимович должен будет взять на себя роль резервиста.

Леонардо и агент футболиста Мино Райола дали ему около месяца на принятие решения.

В этом сезоне Ибрагимович провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» 25 матчей в МЛС, забив 21 гол.