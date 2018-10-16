Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ибрагимович рассматривает предложение «Милана». У него есть месяц на принятие решения

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассматривает предложение «Милана».

    Ранее сообщалось, что швед может вернуться в итальянский клуб в январе либо на правах аренды, либо на постоянной основе.

    Тем не менее, генеральный директор миланцев Леонардо дал понять, что Гонсало Игуаин и Патрик Кутроне – это основные нападающие команды, а это означает, что Ибрагимович должен будет взять на себя роль резервиста.

    Леонардо и агент футболиста Мино Райола дали ему около месяца на принятие решения.

    В этом сезоне Ибрагимович провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» 25 матчей в МЛС, забив 21 гол.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 18:16

      Может лучше в Зенит? Как раз вакансия в основе появилась!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3491

      acor94 > Обер-КанцлерЪ 18 октября 2018, 21:55

      Зенит зимой тоже играть не будет, в чем смысл?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > acor94 18 октября 2018, 22:05

      Да ни в чём, это была шутка и получилась она неочень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      leod59 16 октября 2018, 17:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зapаботок на ставках -> portalbet.ru

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 октября 2018, 16:40

      Я тоже ЗА, чтоб он вернулся в Европу..!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 15:49

      Любому клубу нужен такой игрок. Ибра - это интрига, афиша, зритель, касса.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 октября 2018, 15:47

      В Россию друг , в Россию тебе надо! В этом чемпионате не был ещё)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 15:28

      Он однозначно усилит Милан.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 октября 2018, 15:28

      Давай к нам, для своей коллекции чемпионатов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ParadoO 16 октября 2018, 15:10

      37 лет, а забивает всё ещё как 20-ти летний!!! Красавец Ибра!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 октября 2018, 13:35

      ибра их любого выдавит из состава

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11