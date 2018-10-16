Черчесов: «Вопрос по выходу в элиту Лиги наций пока открыт»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к турниру Лиги наций.

«Если бы победа со Швецией и ничья с Турцией, была бы совсем другая ситуация в таблице, хоть очки и те же. Вопрос по выходу в элиту пока открыт.

Лига наций – это официальный турнир. Нам через эти игры нужно повышать наш рейтинг, чтобы попадать в определенную корзину. Победой над Турцией мы повысили свой рейтинг и на сто процентов будем во второй корзине. Это важно.

Не нужно смотреть, что за турнир. Выигрываешь – все будет нормально. Потому что там сложные схемы, в которые лучше не лезть, а заниматься своей работой и выигрывать», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Россия сыграла с Турцией со счетом 2:0, а со Швецией – 0:0.