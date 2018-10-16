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    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Вопрос по выходу в элиту Лиги наций пока открыт»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к турниру Лиги наций.

    «Если бы победа со Швецией и ничья с Турцией, была бы совсем другая ситуация в таблице, хоть очки и те же. Вопрос по выходу в элиту пока открыт.

    Лига наций – это официальный турнир. Нам через эти игры нужно повышать наш рейтинг, чтобы попадать в определенную корзину. Победой над Турцией мы повысили свой рейтинг и на сто процентов будем во второй корзине. Это важно.

    Не нужно смотреть, что за турнир. Выигрываешь – все будет нормально. Потому что там сложные схемы, в которые лучше не лезть, а заниматься своей работой и выигрывать», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Россия сыграла с Турцией со счетом 2:0, а со Швецией – 0:0.

    Источник: Телеканал «Россия 24»

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    16.10.2018 09:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 октября 2018, 14:00

      Видели мы разное, в том числе и провалы.

      0
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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:42

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      -2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 14:49

      А вот рейтинг сборной действительно повышается.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 12:55

      Вопрос по выходу в элиту Лиги наций для нашей сборной уже успешно решен.
      По всем раскладам в нашей группе мы одной ногой уже там, а вторая будет присутствовать на матче шведов и Турции.
      Если они сыграют вничью, то мы, без последней игры, автоматом становимся ПЕРВЫМИ и не зависим от последней игры со шведами.

      Положение в группе:
      ***
      1. Россия – 7 очков (3 матча)
      2. Турция – 3 очка (3 матча)
      3. Швеция – 1 очко (2 матча)
      Оставшиеся матчи:
      ***
      17 ноября - Турция – Швеция
      ***
      20 ноября - Швеция – Россия
      ***
      Сборной России для победы в группе достаточно сыграть вничью в заключительной игре со Швецией.
      Есть вариант, при котором россияне финишируют первыми, не выходя на поле.
      Это произойдёт в том случае, если шведы не сумеют обыграть Турцию в гостях.
      ***
      Первое место в лиге В в группе 2 - выводит команду в лигу А, в которой выступают сильнейшие европейские сборные.
      Кроме того, первое место даёт право участия в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если сборная не сумеет туда пробиться напрямую через отборочный турнир.
      Пожелаем нашей сборной 20 ноября только ПОБЕДЫ в игре со шведами!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > amazonaws 17 октября 2018, 10:10

      мне каджется что швеция выиграет и у труции и у роисси и по личным свтречам займет первое место в подргуппе

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 октября 2018, 11:56

      лукавит станислав

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      Рейтинг: +600

      polozovs 16 октября 2018, 10:30

      объясните в двух словах, какая схема турнира?

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      Рейтинг: +36

      Floppy > polozovs 16 октября 2018, 11:11

      сложная схема (2 слова)

      2
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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > polozovs 16 октября 2018, 11:13

      В двух словах? Там в двух томах бы постараться объяснить)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 октября 2018, 10:23

      Черчесов: "В турнире сложные схемы" и С.Черчесову их не понять никогда, потому,
      что тупой.

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      Рейтинг: +25022

      bset 16 октября 2018, 10:00

      Была бы абсолютно та же ситуация - у России 7 очков, у Турции 5 очков, у Швеции 0. И также нужно было бы играть хотя бы вничью со Швецией.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > bset 16 октября 2018, 10:27

      У Турции было бы 4. И уже всё, потому что Турки уже не могли бы обойти из-за личных встреч. Впрочем, чего говорить о том, что было бы если бы. Пусть шведы ещё у турков на выезде выиграют.

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      Рейтинг: +36

      Floppy > Torvald64 16 октября 2018, 11:11

      надо чтобы турки выйграли или вничью сыграли, в случае победы шведов мы можем скатиться на второе место, проиграв в последнем матче

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      Рейтинг: +25022

      bset > Torvald64 16 октября 2018, 14:47

      Точно. Значит ошибся я, действительно другая ситуация была бы.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Torvald64 17 октября 2018, 10:11

      турки могут продать игроу

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