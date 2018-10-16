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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рэмзи летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи будущим летом может сменить команду.

    Его контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Стороны продолжительное время вели переговоры о его продлении, но так и не смогли прийти к соглашению. Сам футболист заявил, что покинет «Арсенал».

    В услугах игрока заинтересовано сразу несколько представителей АПЛ. Среди них называются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что на него претендуют и клубы из Италии – «Ювентус» и «Милан».

    Источник: ESPN

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    16.10.2018 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 14:15

      Если не устраивает контракт с Арсеналом ,тогда понятно.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 октября 2018, 12:54

      только ЗА

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 09:08

      Скорей всего он останется в АПЛ, где топ-клубы смогут удовлетворить его финансовые запросы.

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