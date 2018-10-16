Рэмзи летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи будущим летом может сменить команду.

Его контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Стороны продолжительное время вели переговоры о его продлении, но так и не смогли прийти к соглашению. Сам футболист заявил, что покинет «Арсенал».

В услугах игрока заинтересовано сразу несколько представителей АПЛ. Среди них называются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Ранее сообщалось, что на него претендуют и клубы из Италии – «Ювентус» и «Милан».