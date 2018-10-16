Луис Энрике: «Провальное начало встречи заметно облегчило англичанам задачу»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал не самым лучшим матчей для своей команды игру с Англией в рамках Лиги наций.

«Мы провели наш не самый лучший матч. Жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков победой и другим футболом.

Начало встречи повлияло на окончательный результат. Мы допустили ошибки, а соперник воспользовался ими и забил голы. Все это заметно облегчило им задачу.

Но я вижу здесь и позитив – это второй тайм. В нем мы стали действовать более динамично, заперли соперника на их половине поля. Мы могли перевернуть игру, но удача была не на нашей стороне.

У Испании впереди одна игра в гостях, мы должны ее выиграть, чтобы занять первое место в группе», – сказал Энрике.

Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия завершился со счетом 2:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.