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    Луис Энрике: «Провальное начало встречи заметно облегчило англичанам задачу»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал не самым лучшим матчей для своей команды игру с Англией в рамках Лиги наций.

    «Мы провели наш не самый лучший матч. Жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков победой и другим футболом.

    Начало встречи повлияло на окончательный результат. Мы допустили ошибки, а соперник воспользовался ими и забил голы. Все это заметно облегчило им задачу.

    Но я вижу здесь и позитив – это второй тайм. В нем мы стали действовать более динамично, заперли соперника на их половине поля. Мы могли перевернуть игру, но удача была не на нашей стороне.

    У Испании впереди одна игра в гостях, мы должны ее выиграть, чтобы занять первое место в группе», – сказал Энрике.

    Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия завершился со счетом 2:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Sefutbol

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    16.10.2018 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 октября 2018, 11:44

      Он тупой баран а не тренер что Барселоне класс игроков все сами делали и тут....

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