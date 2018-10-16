Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стерлинг – о голах Испании: «Три года без голов – большой срок»

    Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг счастлив прервать безголевую серию, которая длилась для него в национальной команде три года. Футболист забил два мяча в ворота Испании в матче Лиги наций.

    «Мы активно пошли вперед с первых минут, были очень результативны в реализации моментов у ворот. Мы забили голы в те моменты, которые должны были реализовать.

    Забить гол – это прекрасное чувство. У меня были сомнения из-за голевой засухи. На моей позиции голы важны. Да и для меня лично это очень важно. Три года без голов – это большой срок», – сказал Стерлинг.

    Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия завершился со счетом 2:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2018 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии152
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 23:33

      Три года без голов это не срок по сравнению с тремя годами без привычной свободы. А как считают коллеги из общества потребителей ?... :-)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 18 октября 2018, 07:39

      Место сбора и общения общества потребителей ? )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 07:44

      общество потребителей к потреблению готово!! насыпайте!

      привет Олег! время к восьми а ты ещё на ветках не отметился, это странно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 07:46

      Привет, Андрюша ! Пока смотрю новостную ленту, лайкаю, делая алаверды.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 07:52

      знаешь что заметил? дитер болен с сайта исчез и как будто воздуха больше стало)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 07:56

      Где-нибудь в другом месте приземлился. Да тут Толик ( фамилия выскочила ) есть и ПАВ9, кажется. Хотя они менее майданутые и больны , чем дитер болен в обоих лицах.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 08:06

      а помню, с павлюченко на аве. он вылазит гораздо реже. хотя стоит на хохлов что то в комментах написать, тут же минусов от куда то прилетает целая пачка

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 18 октября 2018, 08:13

      я пока отчалил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 08:13

      Потому что их много как и замаскированных среди наших. Об Украине ни малейшего представления, что там было при СССР, при нэзалэжности до майдана и после.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 08:14

      Удачного дня !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 08:14

      переформатировали хохлов!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 08:15

      Майданулись на долго. Это тогда не лечилось, а сейчас и подавно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 09:14

      Привет, Олег!.. Добрый день, единомышленники!..
      Вспоминается русская забава "обещанного три года ждут...", - видно где-то перед судьбой проштрафился парняга...))
      Сегодня буду эпизодически...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 09:16

      Отчалил по работе, но не забывая про причал по общению!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 09:40

      уже причалил! готов с вами камни пошвырять. в хохлов уже не интересно, нужен новый объект

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 09:43

      (с) это тогда не лечилось а щас и подавно

      электро шок всё вылечит
      кстати его уже подключили)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 09:51

      Привет, Андрей ! Добро, по обстановке и возможности по времени. Удачного дня всем.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 09:54

      Там и могила таких не вылечит это исторически так сложилось наше соперничество во всём. А теперь там подогреваемые и поощряемые из-за бугра творят, что хотят. Нормальные у кого есть возможность уезжают из страны. Гуляй поле не для них...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:01

      (с) ..исторически так сложилось..

      я бы даже сказал исторически так сложили...
      хазарский каганат и его не видимое присутствие

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:03

      это вообще тема глубокосложная. я в ней точно заплутаю)
      там ещё австровенгры лапу приложили

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:03

      Там всё на генетическом уровне между поляками, хохлами и москалями. И они постоянно делают исторический экскурс в прошлое искажая его и интерпретируя в свою пользу и правду.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:05

      ты ещё православных иудеев забыл))
      по сути всё мутят они

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:07

      Это да, но цивилизованные страны и народы понимают, что с этим жить всю жизнь нельзя и надо подводить черту. Между Германией и Францией давняя вражда, разногласия и войны, спорные и отторгнутые территории, но пришли к согласию и мирному добрососедскому сотрудничеству. С нашими соседями такого не будет никогда.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:07

      Соглашусь, Олег, больная тема... Люди, полные сил, мотивированные, здоровые, но подуставшие здесь вращать турбины непонимания, тупости и коррумпированности... Собираются с силами, машут платочком берёзкам, рюмку на ход ноги и ТУДА...
      Как бы там не было трудно по началу, они верят, что их силы и усердие дадут результат и его никто не отберёт!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 10:09

      Очень больная тема тем более для меня. Где я родился и вырос всё стало в позу прачки. Страны пошли по миру как и их народы в поисках нового богатого и сильного хозяина. Бог с ними, у нас своя жизнь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:10

      Мутят многие под разными флагами, прикрываясь религией, принципами и личными устремлениями...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:10

      Да, если их всех вспоминать так не выберемся из этой помойной ямы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:10

      не надо быть пророком что бы предугадать судьбу украины. она в тоге войдёт в состав россии, либо её прото раздербанят

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:16

      Скорей раздербанят. А нам такое счастье не надо. Надо было объединяться раньше лет 15 -20 назад трем славянским народам. Но местные князьки хотели рулить у себя и быть президентами, премьерами и чтобы Москва им не указ. Москва дай дешёвые кредиты, энергоносители, они будут на этом бабки делать и нас потом же грязью поливать. Пора уже сказать пошли на хутор бабочек ловить. Пользуются своим географическим положением, а мы вынуждены миллиарды тратить из-за них на все эти нефтегазопроводы в обход их стран строить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 10:16

      "богоизбранные" в этом более остальных преуспели, так как спички у них в руках. поляки , москали, венгры, хохлы.. это просто хворост

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:17

      но спички им тоже кто то вручил... клубочек сложней чем кажется .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:21

      у них сейчас положение "в навозе по уши"
      промышленность убили , фольклор развивают.
      вод под эту свирель с плясками к гильотине и идут

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:24

      Пусть скачут и веселят друг друга, сделали из страны посмешище на весь мир. Давай закроем эту тему, а то рука к пистолету тянется... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:26

      Много поездил, многих и разных людей видел... Попадались вменяемые кавказцы, нормальные ближние братья и адекватные азиаты... Но встречались и уроды-русские... А, вообще, люди в своей массе не плохие, хотя, бывают исключения... Не без этого...
      Но как всё резко меняется, когда в почву людского недовольства аккуратно и дозировано вкидывают зёрна национализма, социального неравенства и откровенной лжи (в которую верят больше всего)... Люди слетают с катушек, - жгут соседей, рубят знакомых и расстреливают недовольных... Это всегда - развал... Иногда, такое называют переворотом или революцией... Но суть не меняется, а люди на десятилетия и века становятся заряжены на кровавую вражду, непонимание и отторжение... Нет ху...ой нации, - есть люди-га..но...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 10:26

      Нет плохих народов и национальностей, есть уроды и невменяемые всюду. Их меньше, но они заметнее нормальных людей.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 10:29

      здесь вообще парадоксальный случай. национализм в рамках одного народа!! ну прям курьёз. это как себя в зеркале не признавать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:30

      Завтра уже возобновляется чемпионат и две игры 11 тура. Начнём смотреть и обсуждать футбол, а не около футбол....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:31

      Это самая хреновая черта и страшная когда идёт национализм рядом с религиозным фанатизмом. Там это сейчас будет нарастать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:33

      Как мне кажется, Украину не раздербанят, а войти ей никуда не дадут заокеанские кураторы... Они же всё это и подогревали лет 20 для того, что бы в подбрюшье у России на путях газопровода был враждебный и взрывоопасный регион... Что выгодно во всех аспектах, но прежде всего это будет говорить о нестабильности поставок трубного газа... Польшу вчера уже нагнули на 20-летний контракт на поставки СПГ, правда, почему-то по сниженной цене... На пиндосов не похоже... Заманивают...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 10:36

      А где Польша бабки возьмёт, чтобы по завышенной платить столько лет. Евросоюз и так им больше всех выделил денег, чем любой другой стране Евросоюза. Но теперь там лавочка для них и прибалтов закрывается.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 10:37

      (с) ...заманивают.

      сеанс одновременной игры Оси Бендера вспомнился

      - гроссмейстер ферзя отдаёт...!!
      - видать заманивает))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:39

      не знаю как вы, а дома, но типа на работе))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:42

      Вся эта информационная, политическая и экономическая хрень гибридная доведёт и до боевых столкновений. Порохом всё больше пахнет...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:45

      Деньгами, посулами, страхом и покровительством хотят переломить ситуация в свою сторону, выдавить трубный газ из Еуропы и протолкнуть свой СПГ... У них его немеренно... Они уже около 8 лет строят терминалы по сжижению и погрузке... Осталось найти рынки сбыта и нагнуть их под себя... Сначала скидками, а последующее повышение - отсутствием конкуренции, ведь злобную и жадную Россию уже уберут с игровой доски...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:46

      порох надо держать сухим.
      ну и ствол смазанным)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:47

      Да его столько всюду и желающих поджечь тоже до хрена. Они же и на этом большие бабки имеют.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 10:51

      (с) ..россию уберут с игровой доски

      чёт мне кажется скорей игру поменяют чем россию уберут)

      уже не египта, не греции, не рима , вавилон разрушен, штаты на соплях болтаются, а россия всё это время в игре, хоть оф.историки будут резко против

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:53

      тебе как бывшему пожарному эти игры с порохом , очень видать не по душе)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:54

      Пока всё идёт и движется ближе к нашим границам. Благо для них, что хохлы свою территорию им ещё предоставляют как и прибалты. А территория пиндосов далеко от театра военных действий.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 10:56

      Пожар тушить не проблема, в крайнем случае в течении нескольких суток. А если тут, блин, разгорится, то хрен потушишь...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 10:58

      нам бы просто москву спалить ещё раз... ну так что бы не даром... ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 11:01

      Деревянная Москва 19 века это не нынешний мегаполис. Начнёт гореть мало не покажется. И тогда в наших карманах не скоро денюшки зашуршат...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 11:12

      Кому пожар, кому война, а кому мать...
      А у нас "Валдай-2018" со своими "долгожданными" повестками...
      Толпа балаболов и пиз...ов будут несколько дней трындеть о большом, великом и отдалённом... О людях и их нуждах, даже и не вспомнят... Ведь, это не формат... На этом карьеру не сделать...
      А от Верхнего ещё и по шапке можно получить...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 11:16

      Это да. Любят они собираться всюду на форумы, саммиты и ля-ля разводить. И нам всё это в новостях трындеть про месячный прожиточный минимум. Они на кофе с круассаном больше тратят, блин.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 11:18

      (с) у нас валдай

      массы зреют но не прозревают

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 11:21

      (с) на кофе с курассанами больше тратят

      )) ну да ватрушками тут не отделаешься
      а ещё проституток подогнать надо..)
      ну что б было что о форуме потом вспомнить


      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 11:24

      Там за этот"товар" платят другие услужливые люди. "Эскорт" он ведь разным бывает, но по большей части длинноногий... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 11:29

      (с) по большей части длинноногий

      вот тут они сразу против китайского ширпотреба. славянок подавай

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 11:31

      Экзотики тоже не чураются, уж поверь мне. Тёмненькие, вьетнамки, тайки там тоже есть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 11:37

      как ты правильно выразился - дя экзотики (разнообразия) не более того.
      каждая тварь нуждается в любви(тем более чиновник)
      тайки и прочая "цыгача" это бездушные куклы.
      славянские девушки способны на глубокие чувства
      и это даже не мои слова , это один психолог писал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 11:39

      С нашими или соседками они могут где-нибудь и появиться, а экзотика только в постели...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 11:46

      ни чё ни чё, уже внедряют повсеместно искусственный интеллект, скоро будем с теплотой в сердце вспоминать , старого доброго чиновника )
      не за горами..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 18 октября 2018, 11:48

      И послать некого будет, а только железяку фуеву... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 12:00

      Понимая твой сарказм, Андрик, всё же думаю, что на излёте жизни каждому нормальному человеку есть что вспомнить и без "старого доброго чиновника"...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 18 октября 2018, 12:58

      (с) и послать некого будет

      по душам точно не поговоришь. что лучше - гаишник с радаром, или камера видеонаблюдения ? это ещё большой вопрос..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 13:02

      сарказма нет! реалии жизни. я всего лиж вывесил афишу - "ждите на экранах страны"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 13:17

      Технократия нас окончательно погубит...
      Достижения и удобства, конечно, завораживают, но кусок пластмассы не заменит яблоко с ветки, компьютер с ПО не заменит педагога...
      Поменяй, друже, вывеску-афишу до более гиблых времён...
      И тропинка и лесок
      В поле каждый колосок
      Речка, небо голубое —
      Это все мое родное
      Это Родина моя,
      Всех люблю на свете я!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 13:24

      в фильме БРАТ этот стих впечатлил. а ещё момент в который он был прочитан (если помнишь)

      связь с истоком это мне кажется основное

      где то я слышал что есть три вида развития человека "биологический" , "технократический"(самый отстойный) и "технологический"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 13:31

      у меня Андрюха один косяк... я человек не совсем основательный(может в силу того что ещё не совсем сформировался). что то чувствую, тянусь но не совсем понимаю. у меня есть конечно убеждения, но они в основном взаимоотношения людей в дворовом коллективе касаются.
      а в взгляд на мир сильно размыт

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 16:11

      (с) в фильме БРАТ этот стих впечатлил...
      Андрик, воспоминания по фильму и натолкнули на начертание четверостишья...))
      Ближе к старости, всё ощутимее стал понимать, что исконное, основательное и, иногда, консервативное, - чаще лучше авангардного, передового, навороченного, искусственного и пальцемделанного...

      (с) один косяк...
      Раз, косяк, два косяк...))
      Как мне кажется, человек на протяжении всего своего жизненного цикла постигает, вникает и обрастает... Без разницы чем, - знаниями, знакомствами, навыками, привычками и все остальным... Просто это, как правило, зависит от интенсивности "впитывания"... Кто-то всю жизнь считал себя умным и всезнающим, сидя в кресле, а когда с друзьями попал на рыбалку (охоту) на несколько дне, то понимает, что он ещё только в середине пути познания... А кто-то с детства своими руками и головой в каждую нишу жизни ныряет и, оказывается, что к старости, - он, разве что в космос не летал!..))...
      Так что, друже, ты ровно идёшь по жизни, как мне кажется, в чём-то ушёл вперёд, в чем-то предстоит ещё поднажать!.. Всё нормуль!))

      Опять длинно и мутно... Извини, Андрик...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 17:20

      (с) опять длинно и мутно

      да не сказал бы. ты умеешь речи толкать(хоть сейчас на трибуну), причём с чёткими формулировками, и с акцентами там где это требуется. деканом точно бы смог в коком нибудь серьёзном заведении работать.

      за поддержку отдельное спасибо

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 18 октября 2018, 17:28

      лента новостей сегодня вся сплошь печальное, да и по другому быть не должно.
      но вот у Анатолия Шария есть вопросы к официальной версии...и у меня тоже

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 18 октября 2018, 17:54

      Информационное сопровождение трагедий, подобных с Курском, с сгоревшими детьми в ТЦ Казани и им подобным, приучили не верить официальным заявлениям чиновников любого ранга...
      Жизнь в нашей державе, к сожалению, с детства приучает нас не доверять и не верить вообще...
      Общение в нашем коллективе, как правило усугубляет моё настроение, ибо задаваемые и обсуждаемые вопросы, чаще, открывают всю глубину погружения в бездну, ложь и беспринципность...
      Поэтому сегодня пошли гулять в парк, предварительно купив хлеб... Побродили, сели на лавочку и больше часа кормили голубей и смотрели на опадающую листву и гуляющих маленьких деток...
      Не люблю уходить от проблем, уворачиваться от прямых вопросов, но стала, всё чаще, появляться потребность уйти от всего, выключить звук и просто сидеть на лавочке и палочкой чертить фигурки...
      Спасают книги, общение и семья!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 18 октября 2018, 18:08

      Толя, привет!..
      После прочтения твоих обзоров дважды огорчился, - напомнил, что профукали Аляску и наперечислял праздников, которые я завтра не смогу отметить и ополоснуть!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 18:40

      Юбилейный опять был мой ))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 18:42

      Привет, Макс!.. Ловко ты "полтинничек" застолбил!..
      Подгон за подгон!..))(За Енисей и Алтай - Аляску)
      Ссылки не буду лепить, но рекомендую посмотреть
      My Self Reliance "The Log Cabin: Season 1, 2, 3"
      Мужик зачётно и рукодельно втягивается в удалённую жизнь... Душевно, искуссно, жизненно и занимательно...)) Без перевода, а вставляет!!))
      Успокаивает и приземляет!..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 18 октября 2018, 18:42

      Фсем превед, "кто хочет жить, кто весел, кто не тля" !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 18:44

      Обижаешь, я к нему уже третьи сутки подкрадывался )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 18:45

      Отлично, если это англ.яз параллель Енисея, то (на выходных) заценим обязательно ! )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 18:47

      (с) ...если это англ.яз параллель Енисея...
      Чуть в сторону, но из той же степи - про самостоятельную и независимую жизнь!..
      Что-то ты сегодня бодр и полыхаешь оптимизмом?!..))
      Работа весь день работала мимо тебя!!..))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 18:48

      Да хрен там ! Ношу с собой осиновые колья, чеснок и серебрянные пули, но литраж крови всё равно уменьшается несмотря даже на такие беспрецедентные меры предосторожности )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 18:50

      Здарова, Толик ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 18:52

      Толик, а почему именно Огонёк в ночи ? Ведь не хайповая же вещь ? )) Просто приятная. Какие-то воспоминания о молодости ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 18:53

      (с) колья, чеснок и серебряные пули...
      Уже который раз всплывает тема вамиризма и нечисти!...
      А тут, судя по всему, кровипитие происходит на производстве!.. Пьют и страха не ведают!..
      Чаще оглядывайся, стреляй очередями и чеснок с кольями не жалей!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 18:56

      У меня есть подозрение, что где-то поблизости инкубатор вот этих самых и находится, а я просто попадаю в расклад чисто географически

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 19:09

      Эк, Толяныч ты хватанул ! Глобально мыслишь ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 18 октября 2018, 19:14

      (с) и отобрать бы...
      Предки подбирали, что плохо лежало, завоёвывали, выторговывали, людей столько положили в войнах и путешествиях... А тут, бац-бац, не можем содержать, - забирайте за ломаный грош...
      Теперь только и остаётся, что сожалеть... Отбирать уже, особо, нечего... Своего бы не упустить...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 19:15

      7 лет муз.школы - железные нервы ! Меня на три только хватило ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 19:19

      (с) просто попадаю в расклад...
      Макс, старайся никуда не попадать!.. Участь попаданцев незавидна!..
      Везде ступай выверенно и прислушиваясь, топчи подонков и проминай каблуком горло подлецов и хитрованов!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 19:20

      И не говори, Андреас, результат руководства таких манагеров как МС и *** печален и катастрофичен. Уж поруководили, так поруководили (((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 19:21

      А я сам бросил и именно в угоду его величеству спорту )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 18 октября 2018, 19:23

      Все вокруг гордые и самостийные... К нам под крыло очередь, пока, не выстраивается... Азиаты, вообще, парни своеобразные, - на них надёжи никакой, а потому нехер их вкраплять в наше больное тело...
      Много тоже плохо, - не уконтролировать всех этих удельных князьков... А своих посадим - местные элиты восстанут...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 19:24

      Уже даже из под каблуков норовят ужалить и поцарапать, ибо большая часть из ребра ...)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 19:26

      Красаучег, я тоже на самбо два года потел, пока геппатит А не подцепил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 18 октября 2018, 19:26

      Олег, дарова !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 19:26

      Эти "подреберные" - самые опасные...))
      Тут и не успеешь уяснить, как по самые помидорчики вставил, а между делом, тебя по самые нехочу нагнули...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 19:28

      Андрея с полтинником. Всем коллегам вечера доброго !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 19:29

      Привет, Макс.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 19:32

      Энти могут ! Самые светлые душевные порывы и благие начинания конвертировать в самые экономические по кризисному курсу ! ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 19:35

      Олег, спасибо!..
      Его бы как-нибудь преобразовать, хотя бы, в бонусы на шиномонтаже..)))
      Всё должно приносить пользу, а не висеть мёртвым грузом!..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 18 октября 2018, 19:41

      (с) при желании и работе соответствующих структур...
      Соглашусь, Олег!.. Подобную работу нужно вести осмысленно, подготовлено и долго... Несмотря на кризисы, безденежье и политические дрязги, ибо это всё временное...
      А земли предков, политые кровью, - это задача на долгие годы...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 18 октября 2018, 19:42

      У меня в отделении парень из Донецка был перворазрядником по самбо. Натаскивал нас некоторым приёмам. Мне чуть плечо не сломали в яме с опилками и песком на спортплощадке. Больше месяца не мог левую руку поднять. Один бездарь проводил приём и бросок не подстраховал, я неудачно сгруппировался, так он ещё на меня своим 90 кг навалился. Пришлось врать начальнику заставы, что с брусьев сорвался. Спустя 6 лет я нашего самбиста встретил во дворе одной клинике, где у нас проходили занятия по терапии и общей хирургии. Он на лавочке сидел с грудным ребёнком. Я так подсел и говорю, кто там пограничник, и на кого похож ? Он так на меня удивлённо смотрит, что за странный студент медик. Я ему -- Не узнаешь ? Он качает головой. -- Сухуми, в одном отделении были и за одним столом на четверых сидели. Олег и называю фамилию. Он удивился, что я помню и узнал его. Я спустя 50 лет и более узнаю людей которых не видел. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 18 октября 2018, 19:44

      Толик, центробежные тенденции за последние 30 лет незалэжности всех ото вся стали настолько сильны, что одного желания с чьей-либо стороны тут маловато.
      А с гибелью последних Советских поколений это станет вообще не реально

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 октября 2018, 19:47

      Олег в тебе, я так предполагаю, за 1 м 90 см роста или около того ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 18 октября 2018, 19:50

      Оооо... Голова моя, садовая!..)
      Mille pardons!!!....))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 19:52

      (с) А земли предков, политые кровью, - это задача на долгие годы...

      Ой, Андреас, если бы ставили они себе такие далеко идущие задачи, то в стране уже как лет 15-20 должна была бы идти новая индустриализация

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 19:53

      Хотя бы 100 гр после работы... ))) Вспоминаю как меня после армии на заводе принимали в члены КПСС. На собрании был второй секретарь горкома партии, первый секретарь ВЛКСМ Донецкой обл. В тот вечер был футбол и все спешили по быстрей провести собрание. Задали несколько вопросов по уставу, по международной обстановке, а потом нормировщица Рая, холостячка лет 35 задаёт мне вопрос : " Какие льготы предоставляются членам партии ?" Я задумался, вспоминая концовку устава, где были взносы и всё остальное и не могу там ничего вспомнить. По залу шумок пошёл. Впереди сидит замначальника цеха, дававший мне рекомендацию и ещё один ветеран труда и качают головой, мол никаких. А из дальних рядов кричит отец моего одноклассника, слесарь, но еврей по национальности :" 100 гр. после работы". Все начали смеяться, ну и я тогда, что никаких, а наоборот большая ответственность, спрос и т.д. И такой облегченный выдох в зале...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 19:56

      (с) задача на долгие годы...
      Задачи на будущее - хлеб для подрастающей молодёжи!..
      Не вся молодёжь убогая и отсталая...
      Вон, все ленты пестрят, как наши на Юношеских играх в командном зачёте, наконец-то, обошли китайцев и взяли 56 золотых медалей!..
      А два пловца по 6 золотых зацепили!..
      Такие способны на великие дела!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 19:57

      Нет, я малыш у меня 174 см. Я в 7-классе благодаря баскетболу подтянулся, а то совсем невысокий был. Меня в команде в шутку называл Алачачян. Знаменитый разыгрывающий ЦСКА и сборной СССР Арменак Алачачян. Он потом эмигрировал в Канаду, кажется и недавно умер в почтенном возрасте.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 октября 2018, 19:59

      А откуда тогда проблемы с сосудами на ногах (ты как-то обмолвился) ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 20:04

      Вот варикоз как раз от спорта и больших нагрузок. Я играл в футбол, баскет и гандбол за сборную школы с 6 кл. ( школа 8-и летка ) Потом в ДЮСШа. В 9-10 кл. подставным за 3 завода металлургический, химический и цинковый в баскет и гандбол на первенство области. Ну и наследственное, у моего отца тоже варикоз был.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:10

      Андреас, да дело ж тут не в качестве самого генофонда, а в качестве его использования !
      При глобальной торговле ресурсами и продукцией низких переделов отсутствует всякая необходимость его качественного использования, ибо и так хватает ...

      Вся фишка в том, что сей банкет оплачивается исключительно за счёт будущих поколений

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 18 октября 2018, 20:12

      ))) Я как тогда говорили был неформальным лидером на заставе: спорторг, библиотекарь, член совета ленинской комнаты, председатель народного контроля и старший сержант начальник поста технического наблюдения. проводил занятия не только с солдатами, но и с начальниками застав по техническому обеспечению охраны госграницы во время их сборов на базе нашей заставы. И за мной всё ходили, агитируя в партию и в военное училище, мол у тебя и старший брат офицер. Я говорил, что армия не для моего характера. И я кандидатом вступил перед дембелем в апреле, чтобы меня тут не дрючили. У меня был выговор и строгий выговор с занесением в учётную карточку ВЛКСМ. Я постоянно с начальником заставы зарубался. Служба в погранвойсках разнится, чем в СА. Приняли кандидатом в члены КПСС и строгий выговор забыли снять.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 октября 2018, 20:12

      Да, чудны пути твои господи. Варикоз для мужчин вообще не характерен, а тем более с нормальным средним ростом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 20:13

      (с) не в качестве самого генофонда, а в качестве его использования...

      Мне кажется, если генофонд обучен и способен только ишака на солнцепёке выгуливать, то разницы нет, как этот генофонд использовать...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:17

      Ну опять же, обученность генофонда напрямую зависит от типа экономики и если она не заинтересована его (генофонд) обучать, то и спрашивать надо начинать не с него (генофонда)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 20:17

      У женщин чаще там роды провоцируют, но и у нас не редкость. 20 лет назад на ежегодной медкомиссии в частной охране, ( тогда ещё хирург входил в медкомиссию) нас стали рубить из-за варикоза. Мы возмущались, в ментовке работали без проблем, в армии тоже, а тут блин, отряд космонавтов. Пришлось пойти к хирургам в флебологический центр и сделать себе операцию на правой ноге, а на левой сейчас вены заметно выпирают. Потом хирургов убрали из медкомиссии и уже было намного легче её проходить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 20:27

      У меня товарища доктора склонили сделать операции... За два года на обеих ногах вырезали вены, рекомендовали двигаться и сбросить вес (114 кг)... Парень в 38 лет занялся собой и стал бегать, жена помучилась с питанием... Через год он стал весить 85 кг, а позже вышел на бойцовский вес в 75 кг!!! С тех пор бегает каждый день по 5-10 км в любую погоду и не чувствует это обременительным!.. Каждый сам себе кузнец!.. Тот случай, когда врачи подтолкнули к лучшему и полезному!.. Редкий случай!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:31

      (с) ....Не вся молодёжь убогая и отсталая....

      Андреас при сз в стране 15-25 тыс. у родителей и отсутствии каких-либо социальных лифтов много ли молодых людей могут позволить себе полноценное развитие, да что там развитие, хотя бы полноценное питание... ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 20:33

      Это старая методика удаления вен. Я делал компрессионную склеротерапию. Зелёнкой пометили в 5-и местах от щиколотки до паха, сделали небольшие надрезы и туда ввели специальный клей. Вены слипаются, ниспадают а кровь циркулирует по глубоким венам. Перед этим предварительно проходил обследование. проверяли проходимость глубоких вен. потом тугая повязка эластичным бинтом. Хождение на приём, мази и таблетки. Всё французское и дорогостоящее. потом швы сняли и порядок.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:39

      Хорошо когда в таком возрасте коленные суставы терпят нагрузки ! Я например приблизительно в том же ритме добЕгал до 35-и лет (только с графиком 2 раза в неделю по 15-20 км) , а потом левое колено сказало харэ !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 20:40

      Похоже на артроз, батенька!..
      Смазка перестаёт должным образом смазывать коленный механизм, а нагрузки только усугубляют ситуацию... Ну, не беда, - ходить можно и ладно!..))
      Я бегаю теперь только пару недель перед сдачей, больше себя не насилую!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:40

      И сейчас я с ним (л.коленом) глубоко на ВЫ - только по плотному грунту с низенькой травкой

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:42

      А там другому и нечему было быть, ибо колено битое (травмированное в далёкие 19 лет)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 20:42

      Я как-то в армии прошёл 65 км дозором по урезу моря в течение немногим более суток. Потерял бинокль БИ-8 ( выпал, блин, из подсумка когда наклонялся ) И дважды ходил его искать и нашёл таки. ))) Так думал сотрутся мои колени. шёл уже у заставы на прямым ногах еле передвигая. В старлей ещё подкалывает, в футбол будем играть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 октября 2018, 20:50

      Да-а-а-а в "срочную" потеря какой-либо амуниции - это хана для всей роты, а не для одного человека )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 20:51

      Мне старлей сказал, если не найдёшь бинокль 25р заплатишь. Бабки у меня были, я получал 13р. 80коп. и собирал их.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 20:53

      Там причин достаточно для проблем. Мениск, артриты разного происхождения и т.д.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 октября 2018, 20:54

      У комвзвода не слишком были расценки завышены для того-то времени ? ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 20:59

      В каких регионах служили срочную ? Олег, я так понял, что где-то у моря в ПВ, ... Андреас ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 21:01

      Да это легко проверялось. У меня была, если так можно сказать крыша в виде начальника политотдела отряда подполковника Запорожченко. Он был из Ворошиловграда, тоже донбассовец. На почве спорта и землячества мы с ним сошлись, когда наезжали к нам с проверками или на рыбалку и в баньку, то я с ним в шахматы рубился. За партиями он у меня всё выспросит, а я ему расскажу. Начальник заставы его очень боялся. Тем более, что к нам он пришёл замом из расформированной заставы. тогда была такая практика, если на участке заставы прорыв в сторону границы или тыла, и нарушитель ушёл, то застава расформировывается, а пограннаряд это допустивший идёт под суд.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 21:02

      Чёт Лёха запропал ! технологический перерыв у него затянулся ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 18 октября 2018, 21:04

      Олег, а что за местность ? Балтика, Чёрное или ДВ ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 21:05

      Андрик писал, что повезёт олигархов в Краснодар на шопинг и отдых... Надолго... Грозился проявится к полуночи... Но будет, скорее всего, НИКАКОЙ... Уставший...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 21:07

      Андреас, Лёха же ? ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 21:09

      Начинал на сухопутке на иранской границе в Нагорном Карабахе в 42 Гадрутском погранотряде Закавказского погранокруга. Потом всесоюзная школа прожектористов. 4 заставы готовили командиров прожекторных постов или начальников поста технического наблюдения где они были и 2-е дизелистов. По окончании с отличием звание сержанта и все что к нему 3 классность отличник СА и значки ВСК. Распределился в 11 погранотряд Северо-Западного погранокруга на о. Сааремаа в Эстонии. Если карту посмотришь там есть полуостров Харилайд, хутора Ундва, Кырузе вот здесь была наша застава и в 700м от неё пост технического наблюдения которым я командовал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 21:11

      Ааааа... Mille pardons!..))
      Под вечер рассеян и невнимателен...
      Завтра на заработки-приработки, это тоже ускоряет пульс и капает на голову...))
      Лёха постепенно отошёл... Может, работу ищет... Да и тут он, судя по крайним очеркам, не находил удовлетворения...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 21:12

      Пр Эстонию так говорили страна дождей, камней, бл@дей и велосипедов. Своеобразный климат и природа, ближе к питерскому.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 21:18

      Толково, есть, что вспомнить... Солидный был сделан задел на будущее!.. Нынче, не многие могут подобное заявить без стеснения и бравады!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 21:25

      Андреас, тебе со срочкой свезло или тоже где-то два года потерял ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 21:26

      Мне легко служилось по знанию , физике, но из-за моего характера и обострённого чувства справедливости были проблемы. Дважды объявляли отпуск и дважды не съездил. Все проверки, а я их сдавал, наверное раз 8-9 и все на отлично, а пост которым командовал 3 раза сдавал на отлично и был лучшим в отряде и третьим в округе. У нас два были показных на большой земле куда иностранцев водили из Варшавского договора. Дембельнулся старшиной со всем знаками солдатской доблести как писали в характеристике. ))) Где-то в архиве у меня лежит. Где резюме : Может быть использован на любой ответственной работе. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 21:31


      (с) свезло или тоже...
      Ты, Макс, уже который раз заходишь на посадку со схожими вопросами... Аэродром в тумане, посадки не даёт!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 21:33

      Да, не я думал, что ты просто не заметил ...
      Как таковая эта информация (о срочной) мало идентифицирует человека в интернете, так что тут как бы и криминала никакого в вопросе нет....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 18 октября 2018, 21:35

      (с) Может быть использован на любой ответственной работе...

      Твои начальники в силу твоего характера, своих особенностей и амбиций, не смогли использовать твой потенциал полностью (судя по рассказам...)!.. А могли и должны были использовать!..)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 21:37

      Я например хоть и отрицательно отношусь к любой медийности, но от того, что скажу, что два года в ВВ в Свердловской области от меня никак не убудет.
      В общем, болота, ёлки, гнус, зоны - романтика ещё та......

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 18 октября 2018, 21:43

      Ладно, люди добрые, погнал я на новый 24-х часовой виток. Спасибо за спокойное неспешное общение и добрых снов !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 21:45

      Использовали по полной. Они спали и ездили к друзьям ракетчикам бухать, а я проводил занятия, отправлял наряды на службу. Там это обязаловка. Приказываю заступить на охрану государственной границы СССР вид наряда такой-то. Старший наряд имярек. И говорю как, где, кто, чего. Потом ст. наряда повторяет : -- Есть заступить на охрану госграницы СССР и всё повторяет, что ему приказано. Но обычно обрываем. Вопросы есть? - Нет. Больные ? - Нет. и развозишь их по нарядам. У нас это был причал и высаживаешь на фланге дозор и дальше везёшь прожекторный пост. У нас ещё помимо ПТН был. А когда я взбрыкну, что я технарь и должен на посту больше службу нести, проводить занятия со своим тренировать их на взаимозаменяемость, отрабатывать нормативы, обслуживать технику, меня через "чистилище" запускали. Несколько дней подряд ст. дозора по 20-30 км ходить. Но я потом им тоже не один гол забивал. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 18 октября 2018, 21:45

      Взаимно, присоединяюсь!!..
      Моя батарейка нуждается в подзарядке!..

      Всем приятных сновидений!.. До послезавтра!...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 18 октября 2018, 21:46

      Спокойной ночи, Толя. До завтра. Уже будем 11-й тур смотреть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 18 октября 2018, 21:47

      До завтра, Андрей ! База будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 19 октября 2018, 07:50

      Андреас, здорово, вижу шуруешь )) Удачного дня, я полетел на работу !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 19 октября 2018, 07:53

      доброе Максим! вчера поздновато приехал, все уже спать разошлись. зато есть что утром почитать) удачного дня ! сам скоро сквозану

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11