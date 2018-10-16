Стерлинг – о голах Испании: «Три года без голов – большой срок»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг счастлив прервать безголевую серию, которая длилась для него в национальной команде три года. Футболист забил два мяча в ворота Испании в матче Лиги наций.

«Мы активно пошли вперед с первых минут, были очень результативны в реализации моментов у ворот. Мы забили голы в те моменты, которые должны были реализовать.

Забить гол – это прекрасное чувство. У меня были сомнения из-за голевой засухи. На моей позиции голы важны. Да и для меня лично это очень важно. Три года без голов – это большой срок», – сказал Стерлинг.

Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия завершился со счетом 2:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.