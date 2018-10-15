«Бавария» видит в Ундере замену Роббену и Рибери

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер находится в сфере интересов «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Мюнхенский клуб ищет игрока на фланг из-за истекающих контрактов Арьена Роббена и Франка Рибери, а также склонности Кингсли Комана к травмам.

Согласно источнику, римский клуб запросит за турка 60 миллионов евро.

21-летний Ундер пополнил состав «Ромы» в июле 2017 года, перейдя из «Башакшехира» за 13,4 миллиона евро. В текущем сезоне он забил два гола и отдал четыре результативные передачи в восьми играх всех соревнований. Transfermarkt оценивает футболиста в 27 миллионов.

Текущий контракт футболиста истекает в июне 2020 года. Ранее появилась информация о том, что он продлит соглашение до 2023-го года.