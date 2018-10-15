Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Суд отказал Тарасову в уменьшении алиментов. Его долг – по-прежнему 15 миллионов

    «Бомбардир» со ссылкой на ТАСС писал об обязательстве Дмитрия Тарасова выплатить бывшей жене Оксане алименты в размере 15-ти миллионов рублей. В случае отказа против полузащитника «Локомотива» могут возбудить уголовное дело.

    По данным «Интерфакс» преображенский суд Москвы вернул футболисту иск с просьбой уменьшить сумму в четыре раза.

    «Исковое заявление Тарасова возвращено истцу в связи с неподсудностью. Данный иск должен быть рассмотрен мировым судьей», – сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: «Интерфакс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:48

      К сожалению Дима придется платить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      г.Онега 15 октября 2018, 22:58

      15 лямов охренеть , если положить их в банк под 10% в год 1,5 ляма ,да я бы мог жить не работая до гроба))снимая по 1,5 в год

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 15 октября 2018, 21:27

      Вот не понимаю - ведь ты же получаешь туеву хучу бабла, чего зажал на детей-то? Жлоб!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 21:25

      Богатые, но тупые до омерзения...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 15 октября 2018, 21:03

      С Бузовой нормальные люди связываться не будут

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Алексей новый 16 октября 2018, 00:30

      Так это он и не Бузовой должен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 октября 2018, 20:59

      Не нравится мне этот чел..своими поступками он доказал что человек не хороший ( очень мягко сказал)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 октября 2018, 20:46

      че зажопил бабло))))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11