Суд отказал Тарасову в уменьшении алиментов. Его долг – по-прежнему 15 миллионов

«Бомбардир» со ссылкой на ТАСС писал об обязательстве Дмитрия Тарасова выплатить бывшей жене Оксане алименты в размере 15-ти миллионов рублей. В случае отказа против полузащитника «Локомотива» могут возбудить уголовное дело.

По данным «Интерфакс» преображенский суд Москвы вернул футболисту иск с просьбой уменьшить сумму в четыре раза.

«Исковое заявление Тарасова возвращено истцу в связи с неподсудностью. Данный иск должен быть рассмотрен мировым судьей», – сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

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