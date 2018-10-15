В «Оренбурге» не слышали о прокурорской проверке

«Бомбардир» со ссылкой на «Мутко против» писал о прокурорской проверке в «Оренубрге». Действия рассматриваются как реакция на жалобы со стороны родителей футболистов на грубость тренеров.
Член попечительского совета клуба Василий Столыпин опроверг информацию.
«Пришли с проверкой из прокуратуры? Ничего об этом не слышал», – сказал функционер.
Ведомство посоветовало родителям лично встретится с тренерами, но «но потом передумали и поехали говорить сами».
Сообщалось, что оперативники находятся в офисе клуба и изымают документы.
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