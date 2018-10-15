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    Какой вы футболист?

    В «Оренбурге» не слышали о прокурорской проверке

    «Бомбардир» со ссылкой на «Мутко против» писал о прокурорской проверке в «Оренубрге». Действия рассматриваются как реакция на жалобы со стороны родителей футболистов на грубость тренеров.

    Член попечительского совета клуба Василий Столыпин опроверг информацию.

    «Пришли с проверкой из прокуратуры? Ничего об этом не слышал», – сказал функционер.

    Ведомство посоветовало родителям лично встретится с тренерами, но «но потом передумали и поехали говорить сами».

    Сообщалось, что оперативники находятся в офисе клуба и изымают документы.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2018 20:01
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