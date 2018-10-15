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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Родители футболистов детской команды «Оренбурга» жаловались на жестокое обращение. В клуб пришла проверка

    В связи с жалобами на грубое обращение с игроками детской команды «Оренбурга» в клуб пришла прокурорская проверка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Пока одни футболисты избивают людей, а другие ездят пьяными за рулем — в «Оренбурге» своя атмосфера. Там в клуб пришли прокурорские с проверкой.

    Конкретно проверяют тренеров детских команд. Дело в том, что они очень и очень не нравятся некоторым родителям. Мол, их сыновей гнобят, на них орут, а потом еще и маринуют на скамейке и шанса не дают. В ведомстве сначала посоветовали папашам самим встретится с тренерским штабом в кафе, но потом передумали и поехали говорить сами.

    Теперь в клубе изымают документы и ходят странные люди с каменными лицами. Да, футбол сейчас — самая опасная работа», – говорится в записи.

    Напомним, вчера были задержаны футболисты «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев за езду пьяными. В моче последнего нашли амфетамин.

    Источник: Telegram

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    15.10.2018 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:14

      Все люди разные и среди тренеров могут быть даже идиоты.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 октября 2018, 21:04

      Не понаслышке знаю, что и как кричат тренера в детско-юношеском футболе. Дай бы бог, чтоб хоть руки не распускали.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 20:05

      Вся система подготовки детей и юношества завязана на получения бабла любым способом и неважно откуда и от кого. Спортивной составляющая и педагогика там не живёт...

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 15 октября 2018, 20:03

      Чтобы не кричали - родителям надо было детей в модельный бизнес отправить детей! Без труда - не выловешь...

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