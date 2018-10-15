Родители футболистов детской команды «Оренбурга» жаловались на жестокое обращение. В клуб пришла проверка

В связи с жалобами на грубое обращение с игроками детской команды «Оренбурга» в клуб пришла прокурорская проверка, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Пока одни футболисты избивают людей, а другие ездят пьяными за рулем — в «Оренбурге» своя атмосфера. Там в клуб пришли прокурорские с проверкой.

Конкретно проверяют тренеров детских команд. Дело в том, что они очень и очень не нравятся некоторым родителям. Мол, их сыновей гнобят, на них орут, а потом еще и маринуют на скамейке и шанса не дают. В ведомстве сначала посоветовали папашам самим встретится с тренерским штабом в кафе, но потом передумали и поехали говорить сами.

Теперь в клубе изымают документы и ходят странные люди с каменными лицами. Да, футбол сейчас — самая опасная работа», – говорится в записи.

Напомним, вчера были задержаны футболисты «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев за езду пьяными. В моче последнего нашли амфетамин.