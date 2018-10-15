«Ювентус» поздравил Кьеллини с 13-й годовщиной дебюта

Официальный твиттер-аккаунт «Ювентуса» сообщил о 13-й годовщине защитника Джорждо Кьеллини со дня дебюта в туринском клубе.

«В этот день, в 2005-м году, Павел Недвед в матче против «Мессины» уступил место на поле Кьеллини, который оформил дебют», – говорится в описании.

Итальянец перешел в «Ювентус» в июле 2005 года из «Фиорентины» за 7,7 миллионов евро.

За 13 лет в составе «бьянконерри» Кьеллини выиграл 16 трофеев, включая семь титулов чемпиона Италии и два Кубка Лиги чемпионов.