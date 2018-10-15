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    Какой вы футболист?

    «Ювентус» поздравил Кьеллини с 13-й годовщиной дебюта

    Официальный твиттер-аккаунт «Ювентуса» сообщил о 13-й годовщине защитника Джорждо Кьеллини со дня дебюта в туринском клубе.

    «В этот день, в 2005-м году, Павел Недвед в матче против «Мессины» уступил место на поле Кьеллини, который оформил дебют», – говорится в описании.

    Итальянец перешел в «Ювентус» в июле 2005 года из «Фиорентины» за 7,7 миллионов евро.

    За 13 лет в составе «бьянконерри» Кьеллини выиграл 16 трофеев, включая семь титулов чемпиона Италии и два Кубка Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

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    15.10.2018 19:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 17 октября 2018, 14:46

      2 кубка ЛЧ? последний в 1996 году выиграл юве. Вы че?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:05

      Теперь легенда Юве.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 октября 2018, 10:33

      Кинг-конг живее живых!!!

      P.S. Только с длинными передачами и дриблингом надо подвязать)))

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      Рейтинг: +64

      Tommy 7 15 октября 2018, 20:00

      Какие еще Кубки Лиги чемпионов? Что за ересь? Исправьте немедленно.

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