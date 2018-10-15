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    Луис Энрике: «Сборная Испании совсем не напоминает мне «Барселону»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассчитывает на победу в матче Лиги наций против Англии, который состоится сегодня в Севилье.

    «Все в команде думают только о победе. Но не стоит забывать, что сейчас у Англии идет хороший отрезок. Раньше они играли с пятью защитниками, но из-за травм вынуждены были сменить схему.

    Мы готовы сыграть в этом матче так же, как на «Уэмбли» (2:1). Постараемся победить за счет хорошей игры. Мы находимся на этом отрезке сезона в хорошем состоянии.

    Схожесть сборной с «Барселоной»? Она совсем не напоминает мне «Барселону», да и нечестно было бы сравнивать их», – сказал Энрике.

    Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия состоится в понедельник, 15 октября, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Football Espana

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    15.10.2018 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 16 октября 2018, 21:41

      Без гнома барса равна к сборный Испании

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