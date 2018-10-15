Луис Энрике: «Сборная Испании совсем не напоминает мне «Барселону»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассчитывает на победу в матче Лиги наций против Англии, который состоится сегодня в Севилье.

«Все в команде думают только о победе. Но не стоит забывать, что сейчас у Англии идет хороший отрезок. Раньше они играли с пятью защитниками, но из-за травм вынуждены были сменить схему.

Мы готовы сыграть в этом матче так же, как на «Уэмбли» (2:1). Постараемся победить за счет хорошей игры. Мы находимся на этом отрезке сезона в хорошем состоянии.

Схожесть сборной с «Барселоной»? Она совсем не напоминает мне «Барселону», да и нечестно было бы сравнивать их», – сказал Энрике.

Матч четвертого тура Лиги наций Испания – Англия состоится в понедельник, 15 октября, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.