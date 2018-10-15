Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лига наций. Испания примет Англию

    В понедельник, 15 октября, состоится матч четвертого тура Лиги наций в дивизионе А, в котором встретятся сборные команды Испании и Англии. После двух игр испанцы лидируют в группе 4 с шестью очками. Англичане имеют в своем активе одно очко.

    «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 22:00

      Предвкушаю игру с быстрыми атаками через фланги и шикарные стандарты. Только бы голами ещё порадовали команды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 14:43

      Матч достойных соперников.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 октября 2018, 14:29

      Отличный матч будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 15 октября 2018, 11:17

      Испания думаю одержит победу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 октября 2018, 10:12

      ждем отличной игры и много голов))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 15 октября 2018, 09:46

      Испанская машина раздавит англичан )

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11