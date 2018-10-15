Лига наций. Испания примет Англию

Предвкушаю игру с быстрыми атаками через фланги и шикарные стандарты. Только бы голами ещё порадовали команды.
В понедельник, 15 октября, состоится матч четвертого тура Лиги наций в дивизионе А, в котором встретятся сборные команды Испании и Англии. После двух игр испанцы лидируют в группе 4 с шестью очками. Англичане имеют в своем активе одно очко.
«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!
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