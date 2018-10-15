Погребняк начнет тренироваться с «Уралом» 20 октября

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках восстановления форварда Павла Погребняка.

– Есть понимание, когда Павел Погребняк приступит к тренировкам в «Урале»?

– 20 октября.

– В общей группе?

– Посмотрим. Павлу, наверное, тяжело будет сразу тренироваться в общей группе. Должен к нам приехать. Мы же не просто так контракт с ним подписали.

– Восстановление после травмы не затягивается?

– Да нормально все. По плану. Павел же профессиональный футболист. Он выполняет все предписания врачей. Мы и сами не хотим, чтобы он раньше вышел на поле, форсировал восстановление. Пусть все залечит, вернется с новыми силами.

Погребняк – игрок «Урала»