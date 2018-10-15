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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Погребняк начнет тренироваться с «Уралом» 20 октября

    Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках восстановления форварда Павла Погребняка.

    – Есть понимание, когда Павел Погребняк приступит к тренировкам в «Урале»?

    – 20 октября.

    – В общей группе?

    – Посмотрим. Павлу, наверное, тяжело будет сразу тренироваться в общей группе. Должен к нам приехать. Мы же не просто так контракт с ним подписали.

    – Восстановление после травмы не затягивается?

    – Да нормально все. По плану. Павел же профессиональный футболист. Он выполняет все предписания врачей. Мы и сами не хотим, чтобы он раньше вышел на поле, форсировал восстановление. Пусть все залечит, вернется с новыми силами.

    Погребняк – игрок «Урала»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2018 01:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 октября 2018, 07:17

      Отличный футболист, был когда то. Я так понимаю он будет приплачивать Уралу немножко, что бы иметь возможность играть и пиарить себя.

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 15 октября 2018, 01:26

      он еще жив?

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