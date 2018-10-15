Саутгейт: «Матч с Испанией? Один из самых сложных тестов в европейском футболе, если не в мировом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании.

«У Испании новый тренер, топовый тренер. У них немного изменился стиль. Можно увидеть, что он пытается изменить в игре команды.

Хотя стиль и философия похожи на то, что было прежде, тактически они немного изменились. Они стали немного более прямолинейными, нужно быть готовым к этому.

Это один из самых сложных тестов, которые можно пройти в европейском футболе, если не в мировом», – сказал Саутгейт.

Матч Испания – Англия пройдет 15 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.