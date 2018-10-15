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    Саутгейт: «Матч с Испанией? Один из самых сложных тестов в европейском футболе, если не в мировом»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании.

    «У Испании новый тренер, топовый тренер. У них немного изменился стиль. Можно увидеть, что он пытается изменить в игре команды.

    Хотя стиль и философия похожи на то, что было прежде, тактически они немного изменились. Они стали немного более прямолинейными, нужно быть готовым к этому.

    Это один из самых сложных тестов, которые можно пройти в европейском футболе, если не в мировом», – сказал Саутгейт.

    Матч Испания – Англия пройдет 15 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    15.10.2018 00:55
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