Гилерме: «Лучше пропускать в каждом матче, но выигрывать»

Вратарь сборной России Гилерме прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

– Я очень доволен этой игрой, самое главное, что мы победили. Мы играем уже второй матч на ноль. Но как по мне, лучше пропускать в каждом матче, но выигрывать. Я был бы более доволен счетом 2:1 в матче со Швецией. Турки меня не удивили. Да, они впереди очень опасно действуют, но мы ожидали такого развития сценария от них.

– Как вам ваша предголевая передача, когда вы бросили мяч Александру Головину, а он вывел на гол Дениса Черышева?

– Я мало что тут сделал, у нас есть быстрые игроки, в этом причина успеха. Я увидел, что Головин стоит там один, и постарался дать ему максимально точный пас.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует