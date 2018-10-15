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    Какой вы футболист?

    Гилерме: «Лучше пропускать в каждом матче, но выигрывать»

    Вратарь сборной России Гилерме прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций против Турции (2:0).

    – Я очень доволен этой игрой, самое главное, что мы победили. Мы играем уже второй матч на ноль. Но как по мне, лучше пропускать в каждом матче, но выигрывать. Я был бы более доволен счетом 2:1 в матче со Швецией. Турки меня не удивили. Да, они впереди очень опасно действуют, но мы ожидали такого развития сценария от них.

    – Как вам ваша предголевая передача, когда вы бросили мяч Александру Головину, а он вывел на гол Дениса Черышева?

    – Я мало что тут сделал, у нас есть быстрые игроки, в этом причина успеха. Я увидел, что Головин стоит там один, и постарался дать ему максимально точный пас.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.10.2018 00:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 09:55

      Резонно заметил.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 07:58

      В каждом матче пропускать и не выигрывать тоже бывает и не раз . А вот , если не пропускать, то точно не проиграешь...

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