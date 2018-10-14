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    Какой вы футболист?

    Рамос: «Победа против Англии – всегда большая новость во всем мире»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций против Англии.

    «Я сыграл много матчей против английских клубов и национальной команды. Эти игры всегда отличаются от других.

    Играя против родоначальников футбола, больше обращаешь внимания на результат, это отражается на уровне игры.

    Матч с Англией и победа в нем – это всегда большая новость во всем мире», – сказал Рамос.

    Матч Испания – Англия пройдет 15 октября, встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    14.10.2018 22:18
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    Комментарии148
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 октября 2018, 07:36

      Парни базируемся здесь. Стали удалять комменты пэтэушники здешние.

      6
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 07:47

      привет гроза всех низкосортных учебных заведений ))

      а я чуть глаза не сломал..! ищу, где база, думаю - ну не мог Олег забыть

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 07:53

      Я где -то в 23:40 забил стрелку здесь, а здешние кокорины и мамаевы удалили. Уже не одному писал, что тетрадь, ручку и конспектируй, а не лезь бодаться в споре. Так и этим знатокам клавиатуры.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:06

      да я давно заметил что к тебе твои "клиенты" как в аптеку за лекарством ходят а потом возвращаются как бумеранги. уж не знаю как ты их там на свою химию подсаживаешь, но у них потом уже соскочить не получается) и круг их постоянно растёт и расширяется. кружат вокруг тебя как вокруг солнца

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 08:10

      Кто читать может и есть мозги отличит начитанного , эрудированного от пэтэушников и митрофанушек которых на каждом сайте большинство. Знаний нет, а только привычка спорить или троллить присутствует.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:14

      а я Олег к своему стыду тоже ПТУшник) даже диплом есть )

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 08:21

      Пэтэушников не мало было среди моих друзей детства, просто учёба давалась тяжелей и они не потянули бы 8-й класс, как и 9-10-й. Шли в ПТУ, где получали профессию, сдавали на разряд, проходили практику на заводе, а потом работали. Позже некоторые поступали в техникум или институт. А были кто не пошёл в ПТУ, закончили 10 классов и так не смогли никуда поступить, оставшись работягами на заводе. Пэтушники, митрофанушки, ЕГЭисты у меня собирательный образ малообразованных и непрофессиональных людей в своей области. И в футбольных клубах таких полно. Они как пчёлы на мёд туда слетаются за огромными дармовыми деньгами.

      6
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:30

      я полетел, по возможности заскочу! там вроде Андрюха проснулся

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 08:31

      Давай. Удачи на дороге и хорошего дня !

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:33

      как сказала мне наш классный руководитель - школа тебя больше не потянет )

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:35

      Привет, Олег!.. Приветствую, соратники!..
      Вкусной темой завершился вчерашний вечер, - почитал про борщ, петуха, чугунок, сметану и кашу, - сразу аппетит под завтрак накатил!..))

      Про образование тема более грустная... А уж если сюда присовокупить душевные порывы и другие мотивации, которые толкают людей к спору, оскорблениям и пакостям, то понимаешь, какие оппоненты, иногда, попадаются в общении...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 08:35

      У нас от многих избавлялись не только за учёбу, но и поведение в то время.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 08:42

      Привет, Андрей ! Гастрономическая тема больше аппетит нагоняет и приятные воспоминания, чем профессиональная и общеобразовательная. Люди с дворовым любительским уровнем и пониманием берут только горлом, нахрапом и всем остальным, далёким от мотивированной аргументации. Я писал ранее как дважды проходя мимо "брехаловки" в Донецке, остановился, послушать завсегдателей тамошних про футбол и внутреннюю кухню " Шахтёра". Больше я туда не заглядывал...

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 08:42

      Привет, Андрик!.. Учительница в школе подправила тебя на первую серьёзную ступень, а дальше, наставница-жизнь подставила плечо и подтолкнула тебя дальше по лестнице постижения нового, полезного и интересного...

      Греби, постигай, толкайся, ускоряйся и притормаживай, но не уступай, не останавливайся и не разочаровывайся!.. Это я тебе, как педагог, говорю, ибо желание, неуступчивость и терпение дают больше знаний, чем скамеечное принудительное образование!!!..
      Удачи на дорогах!..
      Жду твоих строк, кидающих в раздумья!!!

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 08:53

      Описанные тобой "горлодёрки", присутствуют, пожалуй не только в футболе...)) Вспомнились похожие "аргументированные" горлом дебаты на заводе (в курилке на перерыве), на остановках, на парковках, в транспорте, на предвыборных прощупываниях и даже на заседаниях органов исполнительной власти!..)))
      Со стороны прикольно, а когда тебя не задевает, - то смотришь со стороны, как шоу и с улыбкой!..
      Это своеобразная форма общения, ведь, не у всех хватает терпения и такта вести спокойную беседу, уважая собеседника и предлагая убедительные и компромиссный варианты!.. Зачем, ведь, есть горло, оскал лица, а иногда и кулаки!.. Сильные аргументы!!..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 09:00

      Совершенно верно. Таких спорщиков по любому поводу было полно во дворе, в школе, на заводе, в армии, институте. Отсутствие знаний и убедительной аргументации заменялось горлом или привлечение знакомых имён и фамилий. - А мне этот сказал или говорил. Когда уже оппонента как и здесь, например знаешь, то уже не отвечаешь, ибо его уровень известен. Тут есть такие, которые ко всем заходят со своим бредовым мнением. Сколько тут доморощенных сыскарей, адвокатов и юристов всех мастей со знанием домохозяйки когда-то читавшей журнал " Человек и закон"...

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 09:08

      Олег, а я спокойно смотрю на эти веточные схватки... По началу, как-то не привычно было такое наблюдать... Но со временем, стал принимать это, как должное... Ведь люди сюда заходят с разными целями, - поспорить за футбол, выговориться после трудного дня, облить грязью с досады после "2" в школе, а кто-то просто спорщик по жизни...
      Я уже как-то писал, что просеивая множество текстов, пытаюсь выделить интересные мысли, обороты и проявления народного эпоса!.. В этом плане тутошняя писанина - это Клондайк разновозрастного и разноуровневого общения!!..:))))

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 09:17

      Мне интересен собеседник, оппонент в дискуссии. А общаться с твёрдолобыми, которым приходится азы объяснять у меня нет терпения. Тем более в профессиональных вопросах. Но человек зная, что перед ним врач или мент с большим практическим опытом, продолжает спорить где он ни петь ни читать... У меня нет времени за этим следить, тем более уровень дискуссии там крайне низкий. На СДЗД, где я до этого общался ребята были ближе к моему возрасту, были и постарше и совсем другой общеобразовательный уровень. Правда, много с местечковым патриотизмом и той же твердолобостью в дискуссии. Его аргументация не пляшет, уходит в исторический экскурс, который опять же не в пользу "Зенита". Но всё равно будет на своём стоять, особенно столичностью своей кичатся.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 13:04

      (с) мне интересен, оппонент в дискуссии. а с твердолобыми....

      а а мне как постоянному зрителю твоего ТЮЗА, очень даже интересны схватки с "твердолобыми".
      конечно ты как непосредственный участник теряешь много сил и нервов, поэтому иногда хочешь на всё плюнуть... но Олег, зритель не должен страдать..))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 13:10

      (с) ...как педагог говорю...

      удивил в очередной раз! педагога в тебе никто по моему не признал) больше в разведчики записывали))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 17 октября 2018, 13:15

      из моря общих новостей для себя заметил - нурмагомедова стало слишком много, парня явно ведут

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 13:26

      ))))
      Было и такое, Андрик!..
      Глядя на календарь, часто отмечаю для себя различные знаковые даты, типа, "День ..."!..)) Всё пригодилось!..

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 13:31

      Хмм... Наши новости, мне кажется, не являются правильным отражением действительного интереса к событию или человеку... Хотя, он теперь доминантная фигура для спортивных и рекламных бонз!..))
      Чаще освещают достижения людей во благо патриотизма, преступления и трагедии - для ажиотажа и движухи...
      Нур победил, теперь будет долгоиграющей карамелькой для многих СМИ, - бьются редко, деньги большие, да и скандальности - хоть, отбавляй!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 15:33

      а где нибудь в тундре сейчас во всю заготовка строганины идет, и плевать им на Мамаева и ММА )

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 15:41

      Это факт!.. Главное, успеть наловит рыбы и заготовить травы и ягоды, а ГСМ, патроны и водку Ваня-русский привезёт!..))

      Пять стран, входящих в ведущую мировую сеть обмена разведывательными данными "Пять глаз", с начала года начали делиться секретной информацией о внешней деятельности Китая и России...
      Теперь присаживаясь на очко, постоянно буду ощущать присутствие заинтересованных глаз Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Соединенных Штатов!..)))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 15:49

      ))) забавно!

      я чёто сразу передумал покупать "умный унитаз" дабы соблюдать секретность, буду за гаражи гонять)
      это всё что я могу сейчас сделать для родины)

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 15:53

      От каждого по способностям, каждому по потребностям...
      Хорошо, что даже в такие минуты о Родине думаешь!..))

      В Керчи беда... Детей жалко...
      Одни уроды спланировали, другие упыри исполнили...
      Земля пухом...

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 16:07

      что да то да...
      когда детей приносят в жертву, тут уже отчётливо начинаешь понимать с какими чудовищами мы тут вместе землю одну топчем

      и сразу мне вчерашнее "дружным стадом на бойню" вспомнилось

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 16:20

      что то дядя вова совсем перестал держать удар. последнее время одни прогибы.
      редко когда позволяю в серьёз такие репризы, так как понимаю что какой спрос с обычного менеджера, если так хозяин решил. но всё же..

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 16:28

      Некоторое время, так же, испытываю некоторое разочарование...
      Он не успевает реагировать адекватно или не хочет, а придворная челядь не оказывает нужного содействия, - за ними самими глаз-да-глаз нужен...
      Чувствую, что скоро внешнее давление реализуется во внутренний неконтролируемый взрыв... Народ стонет, но его не слышат, а помогают всем, кому не попало... Это подбешивает...

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 16:36

      мне иногда кажется что он как тот Труффольдино из бергамо , двум господам пытается услужить, и усидеть на двух стульях. но нельзя служить богу и мамоне одновременно .
      ну это моё лузерное мнение , не более того. просто вижу что и он сам подавлен. кукловод плотно его прихватил

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 16:44

      Согласен, ощущается хватка волков... Рвут и терзают, а мы только про успехи и поём, подбадривая себя этим унылым речитативом...
      Но, пока, мне кажется, нас только показательно покусывают, в полпасти, в полклычка... Санкции вводят последовательно, как бы дают возможность газетку подстелить... А по мне, так если бы в 2015-2016 годы подрезали нам крылья с SWIFT, то мы недолго бы кувыркались...
      Внешние смотрящие готовят почву, что бы наши внутренние сами сделали нужную работу за них... Изящно и красиво...

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 16:55

      однако мы слишком изнежились! паника подымается при обычном отключении рубильника. другим и того меньше надо - айфон новый не завезли, фу как здесь мерзко!
      а Воланд всё это отслеживает, сканирует, видит как люди мельчают. а если ты не человек , то и обойдутся с тобой как со скотиной.
      у них так..

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      Project Бабангида > Project Бабангида 17 октября 2018, 16:57

      может это дебри, но мы в них уже залезли

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 17:28

      Увязли коготками, к сожалению... Зависимость, по моему мнению, худшее из бед... Она принижает, тупит и приучает к безисходности...
      Что-то грустно, Андрик... Давай сменим тему, а то или допишемся, или настроение ещё долго будет на нуле...
      Пойду вздремну адмиральский часок послеобеденный... Видос один сегодня зацепил, позже отпишусь и буду ждать твоей рецензии, друже!..
      Ещё побарахтаемся... Только бы вот круг спасательный не забыли бросить... Чую, забудут... Да и некому...

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 17:31

      кода стоит вопрос кидать или не кидать, они кидают... но не круг, просто кидают))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 17:32

      да хер на то что мы плавать не можем, зато и не тонем)

      ты ведь хотел о хорошем )

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 17 октября 2018, 17:36

      тоже пропаду пока...
      фильм не фильм, но сериал точно...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 18:15

      Мои нервы уже изношены, Андрюша. ))) Мне проще было на поле и на спортплощадке пенделя давать, чем пояснять каждый раз кому должен был пас дать и куда. Чего блин от мяча или замаха отвернулся и нам гол забили. А когда вижу, что тупят и упорствуют в своей некомпетентности и фигню несут, то на фиг мне время тратить с ними. Когда человек заинтересован и хочет что-то узнать в силу возраста, он не видел тех игроков, что я или профессионально далёк от того, что близко мне, я охотно растолкую.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 18:56

      Олег, не заморачивайся!..))
      Понимаешь, что не в коня корм и оппонент не внемлет слову истинному, - ставь "двойку", вызывай родителей и выписывай диагноз!..))
      Ведь, на форумах все умные и достойные, а все припудренные в Думе, да по креслам расселись!..))
      Вот "александр п" уже консультацию проникновенно спрашивает, а ещё недавно отважно лез с антидоводами..)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 19:02

      Здесь двойку можно поставить, а в жизни эти долбо@бы будут судить, рядить и задерживать необоснованно или тушить пожары так, что сами гибнуть будут. Поэтому приходилось применительно к практике всё объяснять туповатым. "Знатоки", которые подались в законодатели на принимают такие законы, что мы практики потом всё это расхлёбывали на земле.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 17 октября 2018, 19:05

      "Александра п" убедила аргументация как ещё некоторых, но многие "доморощенные юристы" так и несут ахинею по УК РФ, кто-то пытается спорить, а другие просто минусуют.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 19:08

      Олег, это из области - свою голову не пришьёшь!.. А нервов на всех не хватит!.. Может родители в младенчестве люльку не в ту сторону качали, - вот и выросло недоразумение!..))
      Распределение в жизни по профессиям, предрасположенностям и талантам, часто происходит невпопад и мимо кассы!..)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 19:13

      Я вот таких ушлёпков представляю на приёме у врача. Выслушав их жалобы, осмотрев и расспросив, доктор ставит предварительный диагноз. А они начинают с ним спорить и сам выносить себе диагноз. Хотя для меня и для доктора он очевиден. И таких долбарей в разных профессиях битком, эксперты не своего дела...

      3
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 19:38

      Лучшим людям ресурса наш пламенный ! )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 19:40

      Давай-давай, подруливай, Макс, пока привет не остыл!..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 19:40

      – Ровно в полночь.
      – Что в полночь?
      – Приходите к амбару, не пожалеете.

      – Мне ухаживать некогда. Вы… привлекательны. Я… чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь. Жду.
      – Как вы смеете!
      – Смею, дорогая моя! Смею…
      – Вы сумасшедший?
      – Напротив! Я так нормален, что даже сам удивляюсь.
      – Вы негодяй.
      – Да. А кто нынче хорош? ....... Весь мир таков, что стесняться нечего.

      – Ну, как? Придете?
      – И не подумаю. А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас… в крысу.
      – А кто у нас муж?
      – Волшебник.
      – Предупреждать надо… Был не прав. Вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Всё. Ушел.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 19:41

      Привет, Макс !

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 19:42

      Здорово Олег, Андреас и Толик !!

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      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 19:43

      Чей диалог, барбосы ? )) Из какова кина ? ))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 19:45

      Всё, все полезли в Гугл и не стыдно ? ))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 19:46

      Американский пирог! Часть 1....))))))))))))))))
      Хотя, сначала, подумал "Гладиатор", а потом "Обыкновенное чудо" или "Формула любви"!..

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 19:47

      Посмотрел, нынче, "Чача-Санта-Барбара, Россия, Америка/вДудь" с фронтменом группы "Наив"...
      Сразу скажу, что понравилось, несмотря на моё предубеждение к панк-культуре, как таковой... Спокойная речь независимого человека, у которого есть запасной аэродром... Незакостенелые мозги и чёткое понимание окружающей действительности, без навязанных штампов... Не увидел предателя, иммигранта и диссидента... Просто, человек в шортах, без пуза и со стрижкой!...

      Отмечу ряд моментов, которые зацепили, может, кто добавит свои 5 копеек!..))
      - живу в мажорском месте, но езжу на самокате... у меня часов даже нет...
      - клип "Герои нашего времени", как эпос, как слово о полку Игореве...
      - по праздникам могу свернуть косячок...
      - левые и правые... упорядоченный баланс...
      - ложь, пи...ж и пропаганда...
      - в школе, в которой учится моя дочь, есть гей-пара... у них есть усыновлённый ребёнок... абсолютно нормальные ребята...
      - когда нет магистрального пути, есть бурелом, то движение вперёд интересно...
      - отрицаю фитнес-рок...
      - я не фундаменталист и я не монах...
      - был трейдером и брокером...
      - капитализм построен на жадности...
      - достаточно зарабатывать, чтобы жить и путешествовать...
      - Трамп - коррумпированный быдлан...
      - патриотизм - это добровольное рабство... ужасно...
      Как-то так...
      Не поленитесь, посмотрите, хотя бы, листая и черканите пару строк!!...
      Пусть даже через несколько дней!..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 19:48

      Ну чё сразу пирог-то, ну "Чужой же против хищника! "" )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 19:50

      Я - министра ! ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 17 октября 2018, 19:52

      Тут разные случаи. Меня учили премудростям пожарного дела начкар и командир отделения, оба фронтовики. Всё наглядно у машины, где что лежит, как брать доставать. На первом пожаре никуда не лезть, стоять возле водилы. Потом уже наши ребята студенты, которые давно работали, подсказывали. Потом всё на практике и она за 6 лет накопилась, что потом преподавал и начинающим и офицерам закончившим пожарное училище, только разные предметы. Ты же знаешь как в армии, анекдотические случаи, которые стали былью. Когда хотели избавиться от зама или офицера неугодного, то писали на него хорошую характеристику и резюме, что достоин повышения в занимаемой должности. И тот уходил и так в нескольких местах. А потом приходил к своему первому начальнику в звании старше его или к нему уже начальником. Я долбарей не брал и гнал, а когда знал, что мне от них не избавиться по разным причинам, я просто отказывался от этой должности начальника отдела. У нас всё намного проще было, чем в армии.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 17 октября 2018, 19:54

      Привет, Анатолий!..))
      Как мне, Толя, сильно знакома история, описанная тобой... Бывают такие уникумы... Роту в баню не водил, а про науку заворачивает и щёки надувает, как настоящий полководец...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 19:55

      У "Формулы любви" немного другой был диалог и там кузнеца вспоминали, а про "Обыкновенное чудо" тоже мысль была. Ну а эти американские "пироги" я не смотрел принципиально, хватит, что дочери всю эту хрень смотрели .

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 19:58

      Андреас про пирог прикололся, там вон смайликов сколько !

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 19:58

      Потому, Олег, что бы не прослыть дурнем и не опарафиниться перед обществом, я и раскинул на многовариантность!..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 19:58

      Такое в жизни встречалось довольно часто. В школе плохо учился, а потом по пёрло и в институте и после человек становится учёным и специалистом в своём деле.

      4
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      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:00

      Толик, елы-палы, это ж "Обыкновенное чудо", а дуэт Фарады с Абдуловым это не оттуда )))))

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 20:00

      Олег, это ты описал другую сторону медали с благополучным развитием событий!.. Хуже, когда, как ты описал по байке!..))

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      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:03

      Толик, палец сорвался , блин минус поставил ((( Не туда хотел !

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 20:03

      Ещё что-то напоминало диалог из "Трёх мушкетёров" мадам Бонасье и Д,артаньяна .

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      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:05

      Однозначно. Миронов - ГЕНИЙ !

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 20:06

      И не говори!!!!! Сразу столько воспоминаний накатило!..))))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:07

      А вот Фарада с Абдуловым тоже неподражаемы, жаль только, что вместе мало снимались, так на вскидку только "Чародеев" ещё помню

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 20:11

      Андреас, что за воспоминания ? ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 20:13

      Да сколько этих случаев было. У нас комендантом участка был этнический немец Шлендер Пауль Фаустович подполковник, но он переделал всё на русский манер Шлендев Павел, отчество оставив прежним. А замом у него был майор Ткачёв, но несколько лет до этого Ткачёв был начальником у Шлендева. Хреновый был мужик, всех дрючил и унижал, меня терпеть не мог, что я его не боюсь и могу с ним пререкаться. Меня дрючил за усы и одно мне взыскания лепил, говоря ты знаешь когда я усы отпустил, когда у меня было двое детей. -- Так что и мне ждать , когда у меня двое детей будут ? Я усы ношу с 14 лет, отвечал ему. А когда увидел городок ПХЗ, который я вдвоём со своим дизелистом построили, то сказал начальнику заставы объявить отпуск. Но когда узнал, что это я, то снял ранее наложенное взыскание, а дизелисту благодарность объявил.)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 17 октября 2018, 20:15

      Это да, Макс. Обидно и за державу, и за нас умных, нас так мало осталось... )))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 20:16

      Олег про мадам Бонасье и Д,артаньяна вспомнил, вот я за компанию тоже в анналах памяти покопался..)) Поскрипел и вспомнил))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 20:19

      Ассоциации или воспоминания непосредственно о фильме ? Меня он в своё время вставлял кстати не так чтобы сильно ?

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 20:20

      Как говорится, лучшее поощрение - это снятие ранее наложенного взыскания!..)) Великодушно, как с барского плеча..))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 17 октября 2018, 20:20

      Отвечаю одному, а имя другого называю. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:21

      )) А дальше следовала непереводимая игра слов )) По "дураля" сразу определил "Бриллиантовую руку" ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 17 октября 2018, 20:24

      Ну, думал никто не заметит, вот и решил пошельмовать с оригиналом присказки!..)) Каюсь, Толя!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:25

      Я вот с детства почему-то ещё млел с "Жестокого романса", хотя Островский мне не близок никак, даже сейчас !

      Мохнатый шмель, на душистый хмель ...
      Цапля серая в камыши ....

      И эххх душа разворачивалась и сворачивалась ! )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 20:29

      Что у нас творилось когда я на транспорте работал. Такие сводки писал. Особенно, когда во время очередных именных операций. Задержали на вокзале пацана случайно, привели в дежурку, а у него травка. Тут же понятые, всё оформили, отправили на экспресс-анализ, всё подтвердилось. В сводку я включаю всех оперов и других ребят у кого были взыскания. Во время проведения такого -то плана при реализации оперативной информации, был задержан и далее всё как обычно. С ребят сняли ранее наложенное взыскание. Они проставились.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 20:30

      Не по годам ты кинчики в детстве дегустировал!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 17 октября 2018, 20:32

      Прежде, чем наказать -- поощри. ))) Были такие случаи, что дисциплинарное наказание за счастье у нас. Под статьёй и не одной многие ходили. Ума -то немного, а дури навалом. Мало того, что сами залетали, так и других подставляли.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 20:36

      Абсолютно случайно ! В 1987 году ехали с бабулей к родне и делали пересадку с поезда на поезд на ст. Ясиноватая. До поезда было несколько часов, поэтому пошли в кино, а там как раз он ("Жестокий романс") только на экраны вышел, вот и запало ....
      А так-то "Петров и Васечкин" тогда рули вне конкуренции ))))))))))))))))))))))))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 20:38

      Фууу...)) У меня, аж отлегло...))
      А то думаю, - эка, я ещё с детства-то приотстал от нормальных пацанов...))
      А раз, - случайно, - тогда всё нормуль!..))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 20:43

      Народ выкатываем по две любимых своих рок- композиции всех времён и народов !!! То что для вас в своё время являлось ударными хитами, ну или балладами, или блюзами

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:44

      Давай, Толик, спокойного сна ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 17 октября 2018, 20:45

      Удачно, Толя, намотать, - без гвоздей и дураков!...)) Споки!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 20:46

      Работал в Ясиноватой я перед переводом в Ленинград. Большая узловая пассажирская станция, отсюда ехали в Одессу, а потом уже в Молдавию, когда в детстве в гости отправлялись к бабушке с дедушкой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 20:48

      Макс, даже голову ломать не буду...)) Сам себе ответь!..
      Во-первых, скорее всего, опять совпадём...))
      Во-вторых, - две композиции мне, крайне, тяжело выделить, хоть убей!...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 20:51

      Вот в том-то и прикол, что даже если и из такого многообразия ....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:52

      С Толиком однозначно в первом совпал )))))) Толик, а второе что ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:54

      Второе у меня
      Final Countdown - Europe

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 20:56

      Андреас, ёёёёё !!! Условие было - рок !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 20:57

      Понял - это Сикрет Сервис

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 21:01

      Bringin' On The Heartbreak и Love Bites
      А вообще у леопарда всё очень качественно и удобоваримо

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 17 октября 2018, 21:01

      Bad Boys Blue — "You're A Woman"
      И.Кучин - "Человек в телогрейке"


      Judas Priest – Johnny B. Goode
      Def Leppard – Hysteria!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > insider_retro 17 октября 2018, 21:03

      А вот Judas Priest грешным делом никогда и не слушал ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 21:05

      Олег, ты в силу возраста к рок-культуре никак ? ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shlomo 17 октября 2018, 21:07

      Толик, так "огонёк в ночи" я правильно определил что это Сикрет Сервис или это что-то другое ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 21:11

      Да я и в молодости ими не увлекался. Я попсовый парень, все наши ВИА знал. Как и многие разные группы зарубежные. Слушал их на маге и пластах у друзей, но не был фанатом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 21:13

      Таааак, понеслось - лучший на ваш взгляд хит ВИА 70-80
      Для меня бест оф зе бест - Вологда !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 21:15

      Мне нравилась песня где слова : "Люди встречаются, люди, в влюбляются, женятся". Кажется, 1970-1971г

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 21:17

      Ага, есть такое у "Весёлых ребят" ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 21:21

      Да, тогда много песен было. Мне очень нравился Ю. Антонов и его творчество. А песня "Зеркало" у меня любимая 1975г, кажется. А в 1969г он написал" Для меня нет тебя прекрасней"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 21:24

      Нуу, Антонов - это бог середины 80-ых
      Для меня "Крыша дома твоего" и "Море" forever !!!!

      2
      Ответить
      ...
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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 21:31

      Он уже в 70-е гремел и был популярен. Я название песен не помню, но "Зеркала" были "Гуси-лебеди". Слова -- А мимо гуси-лебеди любовь мою несут. Пора прибиться к берегу, да волны не дают. А мы в общаге пели-- да, девки не дают. ))) Я был на его концерте в Донецке в 1984г. Всё живьём и все хиты того времени, "20 лет спустя". А вспомнил " Несёт меня течение". "Белый теплоход мне тоже нравился. Да много у него душевных песен.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 17 октября 2018, 21:32

      Согласен, Антонов - талантище от бога

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 21:34

      Зарабатывал больше всех своими песнями и авторскими, но в Союз композиторов наши все маститые его не принимали.

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      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 21:43

      Какая разница между феей и ведьмой?
      — Год совместной жизни.

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      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 21:50

      Муж с женой дома занимаются ceкcом. Утром их сосед, старик дядя Саша, говорит: — Слушай, Николай! Вы ночью когда ceкcом занимаетесь, ваши крики и стоны по всему подъезду слышны, делайте это как-нибудь потише! — А как потише? — Рот жене скотчем залепи, что ли... Ночь, муж скотчем заклеивает рот жене, и они занимаются ceкcом. После первого оргазма муж кричит: — Дядь Саша, так хорошо? — Да! После второго оргазма: — И так хорошо? — Да! И так несколько раз. Наконец старик нервно орет: — Коля, убери ты этот скотч со рта жены! — Почему? — Потому что весь дом думает, что это ты меня е@ешь!

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      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 21:59

      Расцвет религии в любой стране означает лишь одно: у народа гораздо больше шансов быть услышанным Богом, чем Правительством

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      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 22:01

      — Фира, я пошел на ипподром! — Боря, сегодня скачек не будет! Я твоей кобыле морду набила!

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      MaxRnD > MaxRnD 17 октября 2018, 22:04

      Хлопцы спокойной ночи, я на боковую ! )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 22:04

      Он может народ и услышит, но не сможет всем ответить...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 октября 2018, 22:06

      Давай, Макс, покойной ночи и до завтра. Я сегодня только на правый бог смогу лечь. Левая сторона подвела, когда за внучкой ползал на полу и под столом.)))

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      Project Бабангида > MaxRnD 17 октября 2018, 22:11

      Deep Purple - Child in Taim

      Башлачёв - Ванюша (вряд ли кто выдержит и поймёт)

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      Project Бабангида > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:12

      привет Макс

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      Project Бабангида > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:13

      а стопэээ!
      пока Макс!)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:16

      Во сне прочтёт.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:17

      (с) задержали на вокзале пацана случайно , привили в дежурку, а у него травка

      блин ну Олег, у нормального пацана всегда должен быть план))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 22:21

      (с) ..бойс блю
      кучин"человек в телогрейке"

      я так понял верхняя часть, прикол. страка ниже ответ на вопрос Макса

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:21

      Травки много везли с Украины тогда и нередко при доставке в дежурку какого- нибудь поддатого, находили травку у него. Некоторых пасли через своих клиентов на связи. Также как и отлавливали тех кто "углы" ( чемоданы) тырил. Специально оставляли наш и смотрели, кто прихватит, а потом за задницу и к нам.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:22

      Я то же не понял. Базар шёл про рокеров, а потом и шансон сюда втюхали...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:24

      (с) во сне прочтёт

      да я тут подзадержался, и весь праздник без меня )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:26

      (с) шансон втюхали

      Андрес прикололся ) блю бойз тоже совсем не металлика )

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:29

      Неа... Без приколов!.. Сначала не вкурил... Но потом приоритеты оставил...
      Чую, я тебя разочаровал... Такой вот я поверхностный и никчёмный... Бывает...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:31

      Что делать работа. Когда я работал в ЧОПе и охранял мебельный салон, её хозяйку тоже возили и охраняли двое наших. Потом она одно убрала и остался один водила. Он с ней мучился долго. Она сидит до закрытия магазина, потом по друзьям и тусовкам и так порой до 2-х ночи. А ему ещё ствол сдавать и домой. Вначале она разрешала её машиной пользоваться, а потом нет. Он был вынужден купить подержанные жигули оставлять у её дома или возле магазина. чтобы потом домой на нём ехать. Утром опять к ней и там её ждать. Тоже Андрюхой звали. я ему говорил, вали ты от неё к другому клиенту, пока совсем не загнулся. Она ещё вякает под руку за рулём, то не так, эдак. Он за свои бабки всё покупал и заправлялся, а потом чеки ей показывал и она ему возвращала его бабки. Я ушёл от туда, а через год и он тоже.

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 22:31

      почему разочаровал? ты уже как то сказал что всеяден в музыке...и
      да тут вообще всё индивидуально!
      я иногда люблю прегрузится, но потом что то полегче надо, что бы башку не разнесло.
      но всё же грузовые темы считаю более весомыми. их творить сложней

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:35

      иногда бывают такие тусы как ты Олег описал, но сегодня я свои тусы наводил))
      вот завтра возможно по работе задержусь. семейство вечером в краснодар на шопинг собрались. кино могут еще посмотреть...короче можем и к 12 только приехать. ну посмотрим, не буду загадывать

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:36

      А от вас до Краснодара сколько км и ехать по времени ?

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:37

      Парень, возможно, был терпелив и нацелен на работу...
      Не всегда удаётся найти работу, что бы всё было в шоколаде и без нервов...

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 22:44

      Его просто держал за жабры наш хозяин фирмы. Ты как телок находишь клиента, но сам не можешь его охранять. Приходишь в фирму тебя зачисляют, с клиентом заключают договор и бабки по палам. Были клиенты у ребят отвёз и привёз на работу и свободен. Ребята бомбили, своими делами занимались. Некоторые борзеть начинали и в ДТП попадали мотаясь хрен знает где.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:45

      (с) до краснодара сколько...

      от Белореченска до Краснодара по самой короткой дороги ровно 95 км. НО...
      это ближняя точка, а так как нужно бывает в разные места то и заезжаешь с разных точек разлёт до 40 км.

      по времени всегда по разному, от трафика на дороге зависит и пробок в городе. ночью в аэропорт я за 45 мин долетал(многие не верят) а днм поток большой примерно 1.20 а то и больше только до города, а тм уже в пробки на въезде упираешься, и ещё часа полтора можно потерять

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:46

      А у меня завтра опять внеплановый выходной образовался... Поедем, пожалуй, на озеро рыбку половить, камушки покидать, да крайние лучи солнца пощупать!..))
      Андрик, будем ждать!...
      Лишь бы никто не стрелял и не взрывал...
      Пусть лучше воруют...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 22:47

      Понятно. Расстояние терпимое, а пробки это бич теперь в городах с таким наплывом автотранспорта.

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 22:49

      Да уж, сегодня Америка и у нас проявилась в Керчи. Как это пацан помповым ружьём орудовал, остаётся загадкой ? Явно видна подготовка и тренинг со стороны.

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 22:51

      (с) камушки покидать

      круги на воде , это лёгкие последствия таких вот забросов)

      шучу! приятного отдыха. контакт с природой это основа здорового восприятия мира! это я как "травник" говорю))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:56

      для всех этих "мироустроителей" мы просто мясо..! а иногда расходный материал. все эти тёрки с америкой обыкновенный миф. хозяин один фиг общий, а хомячков как то надо по разным клеткам рассадить

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 октября 2018, 22:57

      Всю первую половину дня пургу гнали, - то взрыв, то самоподрыв, то расстрел... То ли от неведения, то ли, как всегда замутить хотели не желаемое...
      Муд..ки, кто допустили беду, гов..ки, кто информационно сопровождал трагедию...

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      insider_retro > Project Бабангида 17 октября 2018, 23:03

      Спасибо, Андрик!..

      Если спланировано было, то спецура прошляпила... Опять будут по хвостам бить и художников ловить...
      А если парняга перекрылся, то найдутся последователи...

      Не хочу в хомячки...

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      insider_retro > insider_retro 17 октября 2018, 23:06

      Всем приятных сновидений!..
      Посмотрю Дом-2, полуночный выпуск и запись "Бородина против Бузовой"...))
      А потом и на боковую, благо, в отличии от Олега, могу спать на всех боках!..)) Завтра услышимся!..

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 23:07

      да тебе и не грозит стать хомячком)

      хомячки они вопросов этому миру не задают..! они семечки за щёки напихивают, и колёсико крутят... всё..!

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 октября 2018, 23:07

      Точной информации нет. Взрывотехники работают, всё оцеплено. Вот и гонят по быстрей горячую новость кто во что горазд. Пока работает СК РФ, а там может и ФСБ дело забрать, если будет переквалификация на теракт.

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      Project Бабангида > insider_retro 17 октября 2018, 23:09

      я тоже в скирду..! до завтра

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 23:10

      Говоря Америку устроили, я имел в виду, что подобные преступления у них распространены. Оружие в свободном обращении. Обиженные приходят и расстреливают одноклассников, сокурсников и преподов.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 23:11

      Олег, мы сдаёмся сну! завтра днём я думаю получится несколько заходов сюда сделать, а вт вечер под вопросом

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 октября 2018, 23:12

      ааа! просто я не совсем понял..!

      да мне простительно, я ж ПТУшник... к тому же уставший)

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      Project Бабангида > Project Бабангида 17 октября 2018, 23:13

      но база всё равно с тебя)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 октября 2018, 23:16

      Отдыхайте, парни, до завтра. Базу найду.

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