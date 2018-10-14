Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций против Англии.

«Я сыграл много матчей против английских клубов и национальной команды. Эти игры всегда отличаются от других.

Играя против родоначальников футбола, больше обращаешь внимания на результат, это отражается на уровне игры.

Матч с Англией и победа в нем – это всегда большая новость во всем мире», – сказал Рамос.

Матч Испания – Англия пройдет 15 октября, встреча начнется в 21:45 по московскому времени.