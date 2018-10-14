Россия возглавляет свою группу в Лиге наций. Команде нужно набрать одно очко для гарантированного выхода

Сборная России обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций (2:0). Россияне с 7-ю очками возглавляет группу 2 Лиги В.

Для гарантированного выхода из группы России нужно набрать одно очко в матче против Швеции 20 ноября. Сейчас второе место занимает Турция с тремя очками после трех матчей. Шведы идут последними с одним набранным очком, но у команды есть две игры в запасе.

Если Швеция не обыграет Турцию 17 ноября, то Россия также гарантированно займет первое место.

Выход из группы позволит россиянам квалифицироваться в Лигу А, а также поучаствовать в розыгрыше путевки на Евро-2020 с победителями групп Лиги В.

Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует