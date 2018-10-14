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    Россия возглавляет свою группу в Лиге наций. Команде нужно набрать одно очко для гарантированного выхода

    Сборная России обыграла Турцию в матче группового этапа Лиги наций (2:0). Россияне с 7-ю очками возглавляет группу 2 Лиги В.

    Для гарантированного выхода из группы России нужно набрать одно очко в матче против Швеции 20 ноября. Сейчас второе место занимает Турция с тремя очками после трех матчей. Шведы идут последними с одним набранным очком, но у команды есть две игры в запасе.

    Если Швеция не обыграет Турцию 17 ноября, то Россия также гарантированно займет первое место.

    Выход из группы позволит россиянам квалифицироваться в Лигу А, а также поучаствовать в розыгрыше путевки на Евро-2020 с победителями групп Лиги В.

    Наши – в порядке. Сборная много забивает и классно атакует

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2018 21:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 08:32

      Расхолаживаться нельзя ,хотя и положение сборной наиболее выгодное в группе ,это может сыграть "злую шутку". Ну правда турки нам могут помочь.

      2
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 04:23

      Окей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 октября 2018, 22:45

      Ну что сказать ? Молодцы.
      Крепкую сборную Станислав сварганил.
      Зубастую.

      5
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      Рейтинг: +11239

      knikos 14 октября 2018, 21:41

      Кака на... ничья ? Только победа ! Для самоуважения самих игроков и нашей , болельщицкой радости ! У нас в кои-то годы появилась СБОРНАЯ , пусть и без звёзд , но играющая , бегущая !

      6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 октября 2018, 21:27

      Про ничью со Шведами говорить не стоит! Особенно о том, что России хватит одного очка! Такие разговоры погубят нашу сборную! Сколько уже таких случаев было! Лучше по болеем за турков в матче со шведами! Пускай они выиграют или ничейку сгоняют! Это лучший вариант для нашей сборной! Тогда в Швеции наши сыграют раскрепощенно и дадут хороший результат!

      6
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 14 октября 2018, 21:22

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