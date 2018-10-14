Габулов: «Дзюба перед каждой игрой говорит речи, которые мотивируют игроков» 

Вратарь Владимир Габулов поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.

«Популярность Дзюбы? Это следствие его поведения, игровых и лидерских качеств. Перед каждой игрой Артем говорит такие речи, которые мотивируют остальных игроков.

Он сделал правильные выводы после не очень хорошего сезона в 2017 году и вернулся в сборную совсем другим человеком», – сказал Габулов.

Сейчас сборная России играет в матче группового этапа Лиги наций против Турции (2:0, второй тайм). «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.