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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Габулов: «Дзюба перед каждой игрой говорит речи, которые мотивируют игроков» 

    Вратарь Владимир Габулов поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.

    «Популярность Дзюбы? Это следствие его поведения, игровых и лидерских качеств. Перед каждой игрой Артем говорит такие речи, которые мотивируют остальных игроков.

    Он сделал правильные выводы после не очень хорошего сезона в 2017 году и вернулся в сборную совсем другим человеком», – сказал Габулов.

    Сейчас сборная России играет в матче группового этапа Лиги наций против Турции (2:0, второй тайм). «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2018 20:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2018, 15:47

      Мужик

      0
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 04:16

      Хотелось бы верить,что хоть Артёмка за ум взялся...звездунишка

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:51

      Будущий тренер сборной.

      3
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      Рейтинг: +67523

      portero 14 октября 2018, 21:36

      есть вариант что Кокорин с Мамаевым после залетов , тоже будут играть на максимуме.

      6
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > portero 15 октября 2018, 21:35

      Михайло, если наши трёпы вдруг интересны, то присоединяйся и не стесняйся

      4
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      Рейтинг: +1440

      balam 14 октября 2018, 21:09

      и тут замотивированный вовчик как вжарит на баяне.футболер мля

      -1
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