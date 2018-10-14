Гендир «Томи»: «Должны футболистам около 15 миллионов»

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала о финансовой ситуации в клубе. Сибиряки должны футболистам порядка 15 миллионов рублей.

«Мы не скрываем, что долги у клуба есть, но, считаю, что ситуация не такая болезненная, как была в сезоне-2016/17. Проблема в том, что клуб не первый год испытывает финансовые трудности из-за долгов, накопившихся за время выступлений в Премьер-лиге.

Спонсоры свои обязательства по нынешнему году выполнили, деньги поступили. Этой суммы достаточно для выступления в ФНЛ, но мы обязаны закрывать и старые задолженности. Поэтому ситуация сложная, но не критичная, хотя прошлые долги мешают клубу полностью обрести финансовую стабильность.

Сейчас долг перед футболистами текущего состава – порядка 15 миллионов рублей. И, естественно, работа по финансовому решению проблемы ведется, но, к сожалению, это не так просто и быстро сделать. Спортивные результаты очень достойные. Вопросов к ребятам и их игре нет, они выполняют установки тренера», – сказала женщина.

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