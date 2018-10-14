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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Тигиева – о возможной дисквалификации игрока: «Оу, дерьмо»

    Агент защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева Рюдигер Бернатек прокомментировал ситуацию вокруг футболиста. Игрока подозревают в употреблении амфетамина.

    «Я не знал об этом инциденте. Его остановили сегодня? Оу, дерьмо. Мне нужно поговорить со своим российским коллегой.

    Я сейчас не в Москве, а в Германии, ведь я немецкий агент, просто помог Тигиеву найти клуб. Возможная дисквалификация на два года? Это большая проблема и дерьмо», – сказал Бернатек.

    Тигиев принадлежит «Спартаку».

    Источник: Чемпионат.com

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    14.10.2018 18:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 октября 2018, 08:39

      Тигиев ничто, а звездная болезнь уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 15 октября 2018, 02:58

      журналисты приколисты,достали со всякой ....уетой

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 14 октября 2018, 18:50

      Отличный дружбан для Еременко

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