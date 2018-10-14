Агент Тигиева – о возможной дисквалификации игрока: «Оу, дерьмо»

Агент защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева Рюдигер Бернатек прокомментировал ситуацию вокруг футболиста. Игрока подозревают в употреблении амфетамина.

«Я не знал об этом инциденте. Его остановили сегодня? Оу, дерьмо. Мне нужно поговорить со своим российским коллегой.

Я сейчас не в Москве, а в Германии, ведь я немецкий агент, просто помог Тигиеву найти клуб. Возможная дисквалификация на два года? Это большая проблема и дерьмо», – сказал Бернатек.

Тигиев принадлежит «Спартаку».