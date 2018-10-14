Юрист: «Тигиева могут дисквалифицировать на четыре года»

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал задержание защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. У футболиста нашли следы амфетамина – наркотического вещества.

«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.

Все вещества в запрещeнном списке разбиты на две группы — особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга.

Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация — два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – сказал Пацев.

Тигиев принадлежит «Спартаку».