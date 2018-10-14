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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юрист: «Тигиева могут дисквалифицировать на четыре года»

    Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал задержание защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. У футболиста нашли следы амфетамина – наркотического вещества.

    «Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.

    Все вещества в запрещeнном списке разбиты на две группы — особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга.

    Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация — два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – сказал Пацев.

    Тигиев принадлежит «Спартаку».

    Источник: Чемпионат.com

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    14.10.2018 18:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 октября 2018, 10:06

      Наша футбольная молодежь совсем потеряла реальность...

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 октября 2018, 02:22

      Доупотреблялся ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:36

      Если отстранят на 4 года - карьере конец.

      1
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      Рейтинг: +67523

      portero 14 октября 2018, 21:10

      указание отвлечь народ от гов.но чинуш и правителей , на дурачков в футболе.

      3
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 14 октября 2018, 20:02

      ЗА НАРКОТУ СУДИТЬ.

      0
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 14 октября 2018, 19:57

      Не недостаток футбольного таланта россиян - причина того, почему российский футбол так низко котируется в мире, а низкий умственный и нравственный уровень футболистов. Они не становятся настоящими профессионалами и играют намного ниже их возможностей. Потому что плевать хотели на так называемый спортивный режим. Чему в огромной степени способствует лимит имени Мутко. Уж конечно не для улучшения спортивных результатов принимал эамфетаминчик этот моральный урод. В футболе это не работает. Просто он балуется наркотой, как балуется каждый второй из наших так называемых профессионалов футбола. Попались в последнее время только 2, но эт наверняка только верхушка айсберга.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 октября 2018, 19:53

      ни кто не расстроится

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 октября 2018, 19:33

      что происходит реально вдохновили футболистов , Кокора с Мамаевым))))
      это трындец слов нет XD

      5
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 14 октября 2018, 19:16

      Еременко знает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 14 октября 2018, 19:05

      Теперь надо ждать пока какая-то "звезда российского шоу-бизнеса" не ударит стулом (может даже жидким стулом) какого-то крупного министерского хряка. И от "звезд российского футбола" кампанейшина типа "борьба за чистку рядов" перейдет на них. А на деле всё давно прогнило...

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