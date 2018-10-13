Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина.

– В матче со Щвецией у футболистов сборной России было много брака, в том числе у Головина. С чем это связываете? Снизится ли у него процент брака после того, как он несколько дней потренировался с командой?

– Игрок, выступающий на такой позиции, как у Головина, имеет право на риск. Мы довольны тем, как он двигался, открывался, играл в обороне. В каких-то моментах, как вы правильно заметили, он выбирал не лучшие решения. Такому игроку сложно проявить себя, когда нет свободных зон, шведы играли очень компактно.

Головин приехал в Россию после долгого перерыва. Для него это плюс в эмоциональном плане, надеемся на положительные сдвиги в его игре.

Что вы не заметили из игры сборной России