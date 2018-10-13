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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов – о Головине: «Надеемся на положительные сдвиге в его игре»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина.

    – В матче со Щвецией у футболистов сборной России было много брака, в том числе у Головина. С чем это связываете? Снизится ли у него процент брака после того, как он несколько дней потренировался с командой?

    – Игрок, выступающий на такой позиции, как у Головина, имеет право на риск. Мы довольны тем, как он двигался, открывался, играл в обороне. В каких-то моментах, как вы правильно заметили, он выбирал не лучшие решения. Такому игроку сложно проявить себя, когда нет свободных зон, шведы играли очень компактно.

    Головин приехал в Россию после долгого перерыва. Для него это плюс в эмоциональном плане, надеемся на положительные сдвиги в его игре.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: РФС

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    13.10.2018 20:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:08

      Главное что бы был прогресс.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 октября 2018, 01:08

      да играли не айс ,так себе...как бы янычары нам не навпихали...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 октября 2018, 22:46

      А кто там хорошо сыграл? Разве что Фернандес был не ниже своего обычного уровня.В таких случаях появляются вопросы к тренеру.

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 13 октября 2018, 21:16

      Сдвиге это блюдо какое то грузинское?

      2
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