Луческу: «Кокорин и Мамаев? Я защищаю их, но не оправдываю. Когда увидел видео, я был зол»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением об аресте форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«То, что произошло с Кокориным и Мамаевым, грустно. Не понимаю, как так случилось. Саша — хороший парень и игрок. У нас были отличные отношения в «Зените». Сейчас слишком много это обсуждается, слишком много внимания. Такое может случиться со всеми.

Если бы это был обычный человек, а не игроки такого уровня, то просто пожали бы руки, извинились. Покрыли бы ущерб. Но не так же. Для меня это ненормально. Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео, но защищаю.

Не понимаю, как такое могло произойти. Нужно быть осторожным в выборе наказания. Выбрать адекватную и справедливую меру», – сказал Луческу.

Их арестовали. И это не конец