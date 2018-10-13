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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Луческу: «Кокорин и Мамаев? Я защищаю их, но не оправдываю. Когда увидел видео, я был зол»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением об аресте форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «То, что произошло с Кокориным и Мамаевым, грустно. Не понимаю, как так случилось. Саша — хороший парень и игрок. У нас были отличные отношения в «Зените». Сейчас слишком много это обсуждается, слишком много внимания. Такое может случиться со всеми.

    Если бы это был обычный человек, а не игроки такого уровня, то просто пожали бы руки, извинились. Покрыли бы ущерб. Но не так же. Для меня это ненормально. Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео, но защищаю.

    Не понимаю, как такое могло произойти. Нужно быть осторожным в выборе наказания. Выбрать адекватную и справедливую меру», – сказал Луческу.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Sport24

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    13.10.2018 19:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 16:00

      Теперь наверное об этом знают на окраинах Гваделупы.

      3
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 13 октября 2018, 21:18

      Меня сейчаc закидают просто, НО они конечно , извиняюсь, мудаки, охерели, берегов не видят ****, но опять же, давайте быть честными , сажать за это бред . Все были молодыми,они конечно **...ые, дрались сто раз, это детские разборки , по сравнению с тем,что бывало...таким раскладом мы дети 90-2000 должны все сидеть)))

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Serhio1010 13 октября 2018, 23:35

      Да никто их не посадит. Дадут условку. Вся их отсидка закончится на суде или даже раньше. Могут под залог выпустить.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2018, 20:41

      да уж земной шар мал все уже в курсе этого грандиозного события

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 13 октября 2018, 20:22

      Цыган и тот за Кокошу и Мамашу, молодца!

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > ilichkadr 13 октября 2018, 20:32

      Я не знаю насколько Мамаев важен для Краснодара, по моему он как-то то густо то пусто последние годы, а вот Кокорина как футболиста например терять жалко. Но эта ситуация с избиениями мерзкая, безусловно требующая жесткого наказания. Люди причастные к клубам просто огорчены что такое вообще возможно и разочарованы.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > Gek Dement 13 октября 2018, 21:15

      Согласен с тобой. С одной стороны не оправдываю пацанов, а с другой стороны их жалко, поскольку есть случаи гораздо преступнее, но сидят не в камере. Я к тому, что камера не воспитывает, а только развращает.........

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