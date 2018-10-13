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    Какой вы футболист?

    Новый баг в FIFA 19: мяч закатывается в ворота, его оттуда выбивают, и игра продолжается

    Популярный футбольный симулятор FIFA 19 «порадовал» своих поклонников очередным багом.

    Во время розыгрыша штрафного удара несколько игроков пробегают мимо мяча (попутно пробегая сквозь друг друга), после чего один из них легко касается мяча и тот катится по направлению к воротам. Все игроки расступаются перед ним, включаю голкипера.

    Мяч закатывается в ворота, пару секунд все стоят в ступоре, после чего игрок атакующей команды выбивает его из ворот и игра продолжается. В итоге вратарь забирает мяч.

    А еще защитник «Реала» Марсело, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «ПСЖ» Неймар играют в «Локомотиве».

    E-Sports ready from r/FIFA

    Все, что вам надо знать про FIFA19

    Источник: Reddit

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    13.10.2018 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 13 октября 2018, 20:56

      Ну Локо бы не помешали эти трое, думаю замахнулись бы еще раз на чемпионство.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 октября 2018, 20:29

      судейский беспредел, все как в жизни)

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 13 октября 2018, 18:28

      Про игроков в локо бред, все там нормально.

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