Новый баг в FIFA 19: мяч закатывается в ворота, его оттуда выбивают, и игра продолжается

Популярный футбольный симулятор FIFA 19 «порадовал» своих поклонников очередным багом.

Во время розыгрыша штрафного удара несколько игроков пробегают мимо мяча (попутно пробегая сквозь друг друга), после чего один из них легко касается мяча и тот катится по направлению к воротам. Все игроки расступаются перед ним, включаю голкипера.

Мяч закатывается в ворота, пару секунд все стоят в ступоре, после чего игрок атакующей команды выбивает его из ворот и игра продолжается. В итоге вратарь забирает мяч.

А еще защитник «Реала» Марсело, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «ПСЖ» Неймар играют в «Локомотиве».

Все, что вам надо знать про FIFA19