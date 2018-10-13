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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Завтра пообщаюсь с врачами. Надеюсь, к Турции Дзюба будет готов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги наций с Турцией.

    Встреча пройдет в воскресенье в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Мы прекрасно знаем, как Луческу готовит команду. Надо отдать им должное: они свой стиль не меняют – быстрые, техничные футболисты; иногда меняются исполнители. Мы ждем интенсивной игры в исполнении нашей команды. Это сильная команда, играет на своих сильных сторонах. Ничего неожиданного мы не увидим.

    – С чем связаны всплески, как в их матче со шведами, когда они забили голы в самой концовке?

    – Вы видели и в нашей игре позавчера, что в концовке шведов мы поддавили. Могли забить, моменты были. Просто турки свои моменты реализовали, а мы – нет. Прошел месяц. В том состоянии, в котором они сейчас находится, мы узнаем только завтра. В жизни все меняется, нам остается готовиться.

    – Дзюба готов играть?

    – Он вчера пропустил тренировку, сегодня он все занятие провел в общей группе. Завтра с врачами пообщаемся, надеюсь, он будет готов.

    – С шведами Дзюба часто опускался глубоко, раздавал передачи. Кажется, это не его прямая работа. Вы его игрой довольны?

    – Я не заметил его отхода. Какие-то нюансы подсказывает игра. Он выполнил свою работу. В игре каждый может оказаться на какой-то позиции. У нас и Джикия может оказаться на позиции нападающего. Наша требование – чтобы 85% игрок выполнял свои обязанности, а на 15% – это его творчество. С Дзюбой никаких проблем нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2018 14:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:36

      Заболотный конечно не сможет заменить Дзюбу.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 13 октября 2018, 17:56

      Дзюба сломается и писец и сборной и тем более Зениту Заболотный будет у Черчеса главным сержантом

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2018, 15:21

      Дзюба нужен в игре с турками...

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      Рейтинг: +649

      Sanches65 13 октября 2018, 14:51

      Почему то за клуб Дзюба регулярно играет, как за сборную так проблемы...

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 октября 2018, 14:26

      Блин Кокорин на нарах Артема на больничку хотят отправить!!!!

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