Черчесов: «Завтра пообщаюсь с врачами. Надеюсь, к Турции Дзюба будет готов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги наций с Турцией.

Встреча пройдет в воскресенье в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Мы прекрасно знаем, как Луческу готовит команду. Надо отдать им должное: они свой стиль не меняют – быстрые, техничные футболисты; иногда меняются исполнители. Мы ждем интенсивной игры в исполнении нашей команды. Это сильная команда, играет на своих сильных сторонах. Ничего неожиданного мы не увидим.

– С чем связаны всплески, как в их матче со шведами, когда они забили голы в самой концовке?

– Вы видели и в нашей игре позавчера, что в концовке шведов мы поддавили. Могли забить, моменты были. Просто турки свои моменты реализовали, а мы – нет. Прошел месяц. В том состоянии, в котором они сейчас находится, мы узнаем только завтра. В жизни все меняется, нам остается готовиться.

– Дзюба готов играть?

– Он вчера пропустил тренировку, сегодня он все занятие провел в общей группе. Завтра с врачами пообщаемся, надеюсь, он будет готов.

– С шведами Дзюба часто опускался глубоко, раздавал передачи. Кажется, это не его прямая работа. Вы его игрой довольны?

– Я не заметил его отхода. Какие-то нюансы подсказывает игра. Он выполнил свою работу. В игре каждый может оказаться на какой-то позиции. У нас и Джикия может оказаться на позиции нападающего. Наша требование – чтобы 85% игрок выполнял свои обязанности, а на 15% – это его творчество. С Дзюбой никаких проблем нет.