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    Гилерме будет вратарем сборной России в матче с Турцией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет защищать ворота команды в матче Лиги наций против Турции.

    «Гилерме будет основным вратарем в матче против сборной Турции. Что касается состава, то у нас есть еще 24 часа до матча, определенная информация у нас уже имеется. К вечеру она еще дополнится, тогда и примем решение, которое поможет добиться успеха.

    Игра против команды Швеции (0:0) была достаточно энергозатратной. По ротации могу сказать только то, что все будет зависеть от рекомендаций тренерского и медицинского штабов. Что касается слова «ротация», то предпочтительнее использовать термин «изменения в составе», – сказал Черчесов.

    Встреча Россия – Турция состоится в воскресенье, 14 октября, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2018 13:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:21

      Без разницы. После Акинфеева все остальные вратари примерно одного уровня.

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      Рейтинг: +255

      aleksander 13 октября 2018, 13:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну пздц, эта дырка пропустит как минимум штуки 2-3, зачем его вообще взяли????

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      Рейтинг: +2888

      absent32 > aleksander 13 октября 2018, 14:21

      дырка, твой рот. а он отличный голкипер!!!

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > absent32 13 октября 2018, 14:55

      отличный с конца! В этом году очень не уверенно играет...

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      Рейтинг: +255

      aleksander > absent32 13 октября 2018, 17:11

      Ага оно и видно))) самому не смешно какой бред несешь? Вспомни хотя бы с галатасараем матч че он там начудил, так что закрой свою дырку и молчи, как считал его дырой черножопой так и буду считать!!! Уяснил?!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 > aleksander 13 октября 2018, 17:22

      иди мультики смотри... расист!!! пф...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > aleksander 14 октября 2018, 00:10

      Сейчас бы потомка конкистадоров называть "черножопым".

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