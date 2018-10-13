Гилерме будет вратарем сборной России в матче с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет защищать ворота команды в матче Лиги наций против Турции.

«Гилерме будет основным вратарем в матче против сборной Турции. Что касается состава, то у нас есть еще 24 часа до матча, определенная информация у нас уже имеется. К вечеру она еще дополнится, тогда и примем решение, которое поможет добиться успеха.

Игра против команды Швеции (0:0) была достаточно энергозатратной. По ротации могу сказать только то, что все будет зависеть от рекомендаций тренерского и медицинского штабов. Что касается слова «ротация», то предпочтительнее использовать термин «изменения в составе», – сказал Черчесов.

Встреча Россия – Турция состоится в воскресенье, 14 октября, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – 19:00 по московскому времени.