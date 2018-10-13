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    Трансфер Ханни в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушением. «Андерлехт» подозревают в финансовых махинациях

    Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушением. Власти Бельгии проводят подозревают брюссельский клуб в финансовых махинациях.

    «Трансфер игрока «Андерлехта» Софьяна Ханни в московский «Спартак» упоминается в масштабном расследовании, которое правоохранительные органы Бельгии проводят в отношении нескольких клубов национального чемпионата, а также местных футбольных агентов.

    Правоохранители подозревают «Андерлехт» в финансовых махинациях с трансферами игроков», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

    Ханни перешел в «Спартак» в начале этого года за 8 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал «ЭкСпорт»

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    13.10.2018 12:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 12:58

      Надеюсь с нашей стороны все сделано чисто.

      2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 13 октября 2018, 14:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть расследуют нам по барабану пусть мясные тресутся!!!

      -4
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 13 октября 2018, 13:58

      Интриги, скандалы, расследования.
      Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор??))

      2
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      Рейтинг: +43

      Piroжok 13 октября 2018, 13:23

      а если подтвердиться, то все голы Ханни аннулируют то ли? ну если гипотетически просто...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2018, 13:04

      Не все деньги пришли. Часть обратно вернулась кому-то и почему-то.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 октября 2018, 13:01

      Масштабная проверка наших клубов обернётся масштабными заносами в большие кабинеты.

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 октября 2018, 12:49

      Вся надежда на тебя - Хан, пока что дворовый ногомяч во весь экран,
      смотреть тошно, тяжелее чем читать "Война и мир.....

      3
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      Рейтинг: +3843

      BP 13 октября 2018, 12:36

      Это их проблемы. Пусть разбираются в своих подозрениях.

      4
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