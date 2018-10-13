Трансфер Ханни в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушением. «Андерлехт» подозревают в финансовых махинациях

Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушением. Власти Бельгии проводят подозревают брюссельский клуб в финансовых махинациях.

«Трансфер игрока «Андерлехта» Софьяна Ханни в московский «Спартак» упоминается в масштабном расследовании, которое правоохранительные органы Бельгии проводят в отношении нескольких клубов национального чемпионата, а также местных футбольных агентов.

Правоохранители подозревают «Андерлехт» в финансовых махинациях с трансферами игроков», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

Ханни перешел в «Спартак» в начале этого года за 8 миллионов евро.