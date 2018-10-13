«ПСЖ»: «Категорически отвергаем причастность клуба к организации договорного матча с «Црвеной Звездой»

Пресс-служба «ПСЖ» выступила с опровержением об участии парижского клуба в организации договорного матча в Лиге чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:1).

«ПСЖ» категорически отвергает любую причастность в отношении подозрений об участии в договорном матче. Клуб готов сотрудничать со следствием и не потерпит ни малейшего нападения на свою репутацию.

В связи с произошедшим «ПСЖ» оставляет за собой право подать иск против любой стороны, которая делает клеветнические заявления против клуба или его должностных лиц», – говорится в сообщении парижского клуба.

Ранее с опровержением выступила «Црвена Звезда».

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