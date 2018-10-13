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    «ПСЖ»: «Категорически отвергаем причастность клуба к организации договорного матча с «Црвеной Звездой»

    Пресс-служба «ПСЖ» выступила с опровержением об участии парижского клуба в организации договорного матча в Лиге чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:1).

    «ПСЖ» категорически отвергает любую причастность в отношении подозрений об участии в договорном матче. Клуб готов сотрудничать со следствием и не потерпит ни малейшего нападения на свою репутацию.

    В связи с произошедшим «ПСЖ» оставляет за собой право подать иск против любой стороны, которая делает клеветнические заявления против клуба или его должностных лиц», – говорится в сообщении парижского клуба.

    Ранее с опровержением выступила «Црвена Звезда».

    The Times: представитель «Црвены Звезды» поставил 5 миллионов на поражение команды с разницей -5

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    13.10.2018 07:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 октября 2018, 12:40

      ПСЖ это зачем? У них бабла хоть ж.. жуй. А вот красной звезде да, лишний пара десятков лямов ой как нужны

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