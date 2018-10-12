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    Какой вы футболист?

    «Црвена Звезда» опровергла участие в договорном матче Лиги чемпионов

    Издание L'Équipe опубликовало реакцию правления «Црвены Звезды» на новость о том, что матч 2-го тура Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:6) был договорным.

    «Эта статья наносит огромный удар по репутации клуба. С помощью сегодняшних технологий можно проверить практически что угодно – невозможно, чтобы подобный случай был как-либо спрятан.

    Надеемся, что правда в этом деле скроется как можно скорее.

    Это снимет с нас обвинения в незаконной деятельности», – говорится в заявлении.

    По информации The Times, причастное к белградскому клубу лицо накануне встречи поставило 5 миллионов евро на поражение клуба в пять голов.

    Источник: L'Equipe

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    12.10.2018 22:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 октября 2018, 00:09

      Вот ведь)))
      А как это признаться в договорняке?

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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 22:29

      Доверия британской прессе, да ещё в отношении ПСЖ нет никакого.

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