«Црвена Звезда» опровергла участие в договорном матче Лиги чемпионов

Издание L'Équipe опубликовало реакцию правления «Црвены Звезды» на новость о том, что матч 2-го тура Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:6) был договорным.

«Эта статья наносит огромный удар по репутации клуба. С помощью сегодняшних технологий можно проверить практически что угодно – невозможно, чтобы подобный случай был как-либо спрятан.

Надеемся, что правда в этом деле скроется как можно скорее.

Это снимет с нас обвинения в незаконной деятельности», – говорится в заявлении.

По информации The Times, причастное к белградскому клубу лицо накануне встречи поставило 5 миллионов евро на поражение клуба в пять голов.