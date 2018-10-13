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    Какой вы футболист?

    Чалов: «С Австрией будем играть только на победу»

    Нападающий сборной России-U21 Федор Чалов поделился впечатлениями от победы над македонцами (5:1) в предпоследнем туре квалификации на Евро-2019 и оценил шансы перед решающей игрой с Австрией.

    «Самое главное, что победили. Рад, что забил. Отдал две голевые. Игра была хороша! Македония не удивила. Играли мы от себя, все получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.

    Бушманов ничего не говорил мне лично. Скептическое отношение ко мне? Ничего такого не было.

    На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу», – сказал форвард ЦСКА.

    Матч Австрия – Россия состоится 16-го октября. В случае ничьей на Евро выйдут россияне, у которых лучшая разница забитых и пропущенных мячей и победа в очной встрече.

    Источник: Sport24

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    13.10.2018 01:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 октября 2018, 11:19

      да уж постарайтесь..

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 11:06

      Удачи нашим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 13 октября 2018, 17:52

      Это будет очень непросто.

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 13 октября 2018, 08:16

      Хороший игрок, от него есть толк

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 октября 2018, 07:06

      Хорошее желание. А есть ли возможности? Игра покажет. Перед ЧМ Австрия обула ФРГ.

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 октября 2018, 07:00

      Хорошо что выпустили играть!!! Удачи она важна и победы в следующей игре. Вряд ли Бишманов его теперь на скамейке оставит!!!

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 октября 2018, 06:09

      Не самая сильная сборная, можно побеждать.

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 октября 2018, 03:47

      Успехов сборной

      3
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