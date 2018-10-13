Чалов: «С Австрией будем играть только на победу»

Нападающий сборной России-U21 Федор Чалов поделился впечатлениями от победы над македонцами (5:1) в предпоследнем туре квалификации на Евро-2019 и оценил шансы перед решающей игрой с Австрией.

«Самое главное, что победили. Рад, что забил. Отдал две голевые. Игра была хороша! Македония не удивила. Играли мы от себя, все получалось. Контролировали мяч. Ошиблись только во втором тайме, пропустили. Но ничего страшного.

Бушманов ничего не говорил мне лично. Скептическое отношение ко мне? Ничего такого не было.

На нас не давит необходимость побеждать в Австрии, будем выходить и играть только на победу», – сказал форвард ЦСКА.

Матч Австрия – Россия состоится 16-го октября. В случае ничьей на Евро выйдут россияне, у которых лучшая разница забитых и пропущенных мячей и победа в очной встрече.