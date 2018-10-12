Хендерсон – тренеру хорватов: «Ты что, ***, судья?!»

Сборные Хорватии и Англии встречаются в Риеке в рамках 3-го тура Лиги наций (0:0, 70-я минута).

Матч проходит при пустых трибунах в рамках запрета УЕФА в адрес хорватской федерации за использование болельщиками фашистской символики в 2015 году.

«Ты что, *** (блин), судья?!» – сказал полузащитник Джордан Хендерсон тренеру хорватов Златко Даличу в моменте, когда англичанин сыграл рукой, а хорват начал протестовать.

Ранее журналист The Times Генри Винтер сообщил о попытке английского болельщика попасть на матч в форме стюарда.