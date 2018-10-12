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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хендерсон – тренеру хорватов: «Ты что, ***, судья?!»

    Сборные Хорватии и Англии встречаются в Риеке в рамках 3-го тура Лиги наций (0:0, 70-я минута).

    Матч проходит при пустых трибунах в рамках запрета УЕФА в адрес хорватской федерации за использование болельщиками фашистской символики в 2015 году.

    «Ты что, *** (блин), судья?!» – сказал полузащитник Джордан Хендерсон тренеру хорватов Златко Даличу в моменте, когда англичанин сыграл рукой, а хорват начал протестовать.

    Ранее журналист The Times Генри Винтер сообщил о попытке английского болельщика попасть на матч в форме стюарда.

    Источник: Mirror

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    12.10.2018 23:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 13 октября 2018, 09:04

      Круто !

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 13 октября 2018, 00:02

      Прикольно).

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      yuriykramen 12 октября 2018, 23:57

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 12 октября 2018, 23:32

      hahahhah

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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 12 октября 2018, 23:14

      Что прям так по русски и сказал?)))

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Alex Molchanov 12 октября 2018, 23:21

      Я что-то тоже не могу вспомнить в английском аналога.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Alex Molchanov 12 октября 2018, 23:42

      Хендерсон может и по-русски, месяц в России летом не зря провёл.

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