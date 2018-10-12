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    Какой вы футболист?

    Матч Хорватия – Англия проходит без болельщиков. Англичанин пытался пройти в форме стюарда

    Сборная Хорватии в матче 3-го тура Лиги наций принимает команду Англии (0:0, перерыв).

    Хорваты проводят последний домашний матч без болельщиков – в 2015 году УЕФА оштрафовала федерацию футбола страны за использование болельщиками фашистской символики.

    Ранее таблоид The Sun сообщил о приезде группы английских болельщиков в Риеку, несмотря на запрет.

    «Кричалки «Англия-Англия-Англия» слышно из-за пределов стадиона.

    Один болельщик пытался попасть на стадион, переодевшись в форму стюарда», – сообщил журналист The Times Генри Винтер.

    Напомним, в июле сборные встречались в полуфинале чемпионата мира-2018. Победу со счетом 2:1 одержала команда Златко Далича, которая впоследствии уступила французам в финале (2:4).

    Англичане заняли четвертое место на турнире, проиграв команде Бельгии в матче за третье место (0:2).

    Источник: Twitter

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    12.10.2018 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 октября 2018, 00:05

      Смотреть было печально.

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