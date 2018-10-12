Матч Хорватия – Англия проходит без болельщиков. Англичанин пытался пройти в форме стюарда

Смотреть было печально.
Сборная Хорватии в матче 3-го тура Лиги наций принимает команду Англии (0:0, перерыв).
Хорваты проводят последний домашний матч без болельщиков – в 2015 году УЕФА оштрафовала федерацию футбола страны за использование болельщиками фашистской символики.
Ранее таблоид The Sun сообщил о приезде группы английских болельщиков в Риеку, несмотря на запрет.
«Кричалки «Англия-Англия-Англия» слышно из-за пределов стадиона.
Один болельщик пытался попасть на стадион, переодевшись в форму стюарда», – сообщил журналист The Times Генри Винтер.
Напомним, в июле сборные встречались в полуфинале чемпионата мира-2018. Победу со счетом 2:1 одержала команда Златко Далича, которая впоследствии уступила французам в финале (2:4).
Англичане заняли четвертое место на турнире, проиграв команде Бельгии в матче за третье место (0:2).