Маркизио: «Сын хвалил академию «Зенита». Теперь я убедился в этом сам»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио оценил инфраструктуру нового клуба.

— Мое первое впечатление об академии «Зенита» точно такое же, как и у моего сына. Давиде очень хорошо отзывался о тренировках и условиях в школе. Теперь я сам убедился, что тут действительно инфраструктура самого высокого уровня. Все это позволяет ребятам становиться профессиональными футболистами.

Но даже если кто-то и не станет профессионалом, все равно выпускник академии должен быть хорошим человеком. Я сегодня разговаривал с директором академии Анатолием Давыдовым, и он подчеркнул, что задача школы заключается не только в воспитании классных игроков, но и просто достойных людей.

— Не сложно ли Давиде находить общий язык с партнерами по команде?

— Дети намного сообразительнее взрослых и быстрее находят контакт. Особенно в футболе, который объединяет даже разговаривающих на разных языках людей. Достаточно пары слов или жестов, чтобы понять друг друга на поле.

Все, что нужно детям в этом возрасте, это зеленое поле, мяч, бутсы, и они прекрасно поймут друг друга. В такой же ситуации был и я во время первых тренировок в «Зените», но даже в моем возрасте коммуникация не создает каких-либо проблем.

— Есть ли у вас в планах и второго сына отдать в академию «Зенита»?

— Да, конечно. Но, думаю, я это сделаю не раньше следующего года, потому что он еще должен освоиться в школе, в которую совсем недавно пошел, должен окончательно освоиться в Санкт-Петербурге. После этого я обязательно приведу Леонардо сюда на тренировку, но пока он маленький – 2012 года рождения.

Но он также любит футбол, как и все в нашей семье. Вы могли это понять по видео, которое было сделано на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с «Краснодаром». Тогда Давиде мне объяснял свое видение футбола и говорил, как должен двигаться на поле Артем Дзюба. Так что он уже почти тренер. Мы все в семье фанаты футбола.

32-летний итальянец пополнил состав петербургского клуба в сентябре, перейдя из «Ювентуса» после десяти лет выступлений на правах свободного агента.