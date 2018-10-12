Сочи: на матч Россия – Турция продано более 30 тысяч билетов

Директор департамента физкультуры и спорта Сочи Сергей Пилосян рассказал о продаже билетов на матч Лиги наций Россия – Турция.

«На сегодняшний день продано более 30 тысяч билетов.

Это позволяет с уверенностью сказать, что матч в Сочи пройдет при полностью заполненных трибунах, как и в Калининграде, где за 2 дня до матча со Швецией были проданы все 35 тысяч билетов», – сказал Пилосян.

Лидер группы команда Станислава Черчесова примет турков в воскресенье, 14-го октября.