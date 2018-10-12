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    Сочи: на матч Россия – Турция продано более 30 тысяч билетов

    Директор департамента физкультуры и спорта Сочи Сергей Пилосян рассказал о продаже билетов на матч Лиги наций РоссияТурция.

    «На сегодняшний день продано более 30 тысяч билетов.

    Это позволяет с уверенностью сказать, что матч в Сочи пройдет при полностью заполненных трибунах, как и в Калининграде, где за 2 дня до матча со Швецией были проданы все 35 тысяч билетов», – сказал Пилосян.

    Лидер группы команда Станислава Черчесова примет турков в воскресенье, 14-го октября.

    Источник: ТАСС

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    12.10.2018 22:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 12 октября 2018, 23:38

      Тупорылые редакторы, перечитайте заголовок и часу новость..

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