Sky Sports запустил голосование на лучшего игрока мира. У Азара больше плюсов, чем у Месси, но аргентинец – первый

Спортивный отдел Sky запустил голосование среди читателей на звание лучшего игрока мира.

Голосовать можно только за десятерых игроков, выбранных редакцией. По состоянию на 20:25 по московскому времени список выглядит так:

1. Лионель Месси, «Барселона»;

2. Эден Азар, «Челси»;

3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;

4. Криштиану Роналду, «Ювентус»;

5. Лука Модрич, «Реал»;

6. Неймар, «ПСЖ»;

7. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

8. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;

9. Филиппе Коутиньо, «Барселона»;

10. Ян Облак, «Атлетико».

Азар набрал больше плюсов, чем Месси (1000 против 944), но также больше минусов (560 – 455).