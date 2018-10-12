Sky Sports запустил голосование на лучшего игрока мира. У Азара больше плюсов, чем у Месси, но аргентинец – первый

Так не честно голосовать,конечно все за Месси,он же известный,но в этом году плохо играл.Надо сами вы должны оценить футболиста.
Спортивный отдел Sky запустил голосование среди читателей на звание лучшего игрока мира.
Голосовать можно только за десятерых игроков, выбранных редакцией. По состоянию на 20:25 по московскому времени список выглядит так:
1. Лионель Месси, «Барселона»;
3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;
4. Криштиану Роналду, «Ювентус»;
5. Лука Модрич, «Реал»;
6. Неймар, «ПСЖ»;
7. Антуан Гризманн, «Атлетико»;
8. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;
9. Филиппе Коутиньо, «Барселона»;
10. Ян Облак, «Атлетико».
Азар набрал больше плюсов, чем Месси (1000 против 944), но также больше минусов (560 – 455).