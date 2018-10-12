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    Какой вы футболист?

    Sky Sports запустил голосование на лучшего игрока мира. У Азара больше плюсов, чем у Месси, но аргентинец – первый

    Спортивный отдел Sky запустил голосование среди читателей на звание лучшего игрока мира.

    Голосовать можно только за десятерых игроков, выбранных редакцией. По состоянию на 20:25 по московскому времени список выглядит так:

    1. Лионель Месси, «Барселона»;

    2. Эден Азар, «Челси»;

    3. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;

    4. Криштиану Роналду, «Ювентус»;

    5. Лука Модрич, «Реал»;

    6. Неймар, «ПСЖ»;

    7. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

    8. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;

    9. Филиппе Коутиньо, «Барселона»;

    10. Ян Облак, «Атлетико».

    Азар набрал больше плюсов, чем Месси (1000 против 944), но также больше минусов (560 – 455).

    Источник: Sky Sports

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    12.10.2018 20:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      Фунитик84 13 октября 2018, 11:09

      Так не честно голосовать,конечно все за Месси,он же известный,но в этом году плохо играл.Надо сами вы должны оценить футболиста.

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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 13 октября 2018, 03:43

      А что весь список не показали с голосами!

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