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    Какой вы футболист?

    Лингард: «EA Sports наконец-то добавила мое празднование в FIFA. Но прическа старая»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился впечатлениями от своего образа в FIFA19.

    «Джей-Лингз в игре! EA Sports (компания-разработчик – прим. «Бомбардира») наконец-то услышала меня и добавила мое празднование! Но прическа осталась прежней», – написал футболист сборной Англии в твиттере.

    FIFA19 поступила в продажу 29-го сентября. Подробнее о релизе – в материале «Бомбардира».

    Лингард в текущем сезоне отдал одну результативную передачу в шести играх всех турниров. В апреле сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью отказался от покупки Месута Озила из-за хорошей формы англичанина.

    Источник: Twitter

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    12.10.2018 19:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 октября 2018, 19:57

      заманали своими комментами ФИФы, на поле лучше бы играли, а то, чем хуже дела у клуба/игрока, тем больше вот такой околофутбольной туфты поститься в соцсетях.

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