Лингард: «EA Sports наконец-то добавила мое празднование в FIFA. Но прическа старая»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился впечатлениями от своего образа в FIFA19.

«Джей-Лингз в игре! EA Sports (компания-разработчик – прим. «Бомбардира») наконец-то услышала меня и добавила мое празднование! Но прическа осталась прежней», – написал футболист сборной Англии в твиттере.

FIFA19 поступила в продажу 29-го сентября. Подробнее о релизе – в материале «Бомбардира».

Лингард в текущем сезоне отдал одну результативную передачу в шести играх всех турниров. В апреле сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью отказался от покупки Месута Озила из-за хорошей формы англичанина.