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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме: «У нас 4 очка и игра с Турцией дома. Все в наших руках»

    Вратарь сборной России Гилерме подвел итог ничьей с командой Швеции (0:0) в рамках 3-го тура Лиги Наций.

    Матч стал для 32-летнего игрока «Локомотива» 100-м без пропущенных мячей в составе российских команд.

    – Было очень интересно. Я очень ждал момента сыграть за основной состав. Очень рад, что играл в этом матче. Жалко, что мы не выиграли, но у нас все равно 4 очка и есть еще игра с Турцией дома, все в наших руках.

    – Когда узнал, что будешь играть? Была нервозность в первые минуты?

    – Я узнал позавчера [что буду играть]. Конечно, волнение всегда есть, это нормально. Но я был очень рад. Это большая ответственность, потому что играешь не за одну команду, а за всю страну. Я рад, что мистер дал мне возможность, и благодарен за это.

    – Когда вратарь шведов выручил команду, сложный был эпизод?

    – Да, сложный, но вратарь может просчитать такие моменты, других возможностей у Кузяева не было, только этот угол. Было красивое спасение, но это можно просчитать.

    – Как тебе поддержка болельщиков?

    – Атмосфера всегда очень хорошая. Когда мы играли товарищеский матч в Ростове, тоже такая атмосфера была. Должен поблагодарить болельщиков, которые каждую игру приезжают нас поддержать.

    Встреча в Калининграде стала для футболиста «железнодорожников» первой в стартовом составе российской сборной. Футболист бразильского происхождения получил первый вызов в национальную команду в 2016 году.

    Напомним, 1-го октября карьеру в сборной завершил голкипер Игорь Акинфеев, выступавший за нее на протяжении 14-ти лет.

    Матч Россия – Турция состоится 14-го октября в Сочи.

    Источник: Twitter

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    12.10.2018 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 октября 2018, 21:05

      всем удачи и ждем победу

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 12 октября 2018, 20:25

      Сборной удачи и только побед, главное без травм!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 октября 2018, 19:45

      Всем добра.
      в комментариях.
      А Гиля молодец.

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