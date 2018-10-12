Гилерме: «У нас 4 очка и игра с Турцией дома. Все в наших руках»

Вратарь сборной России Гилерме подвел итог ничьей с командой Швеции (0:0) в рамках 3-го тура Лиги Наций.

Матч стал для 32-летнего игрока «Локомотива» 100-м без пропущенных мячей в составе российских команд.

– Было очень интересно. Я очень ждал момента сыграть за основной состав. Очень рад, что играл в этом матче. Жалко, что мы не выиграли, но у нас все равно 4 очка и есть еще игра с Турцией дома, все в наших руках.

– Когда узнал, что будешь играть? Была нервозность в первые минуты?

– Я узнал позавчера [что буду играть]. Конечно, волнение всегда есть, это нормально. Но я был очень рад. Это большая ответственность, потому что играешь не за одну команду, а за всю страну. Я рад, что мистер дал мне возможность, и благодарен за это.

– Когда вратарь шведов выручил команду, сложный был эпизод?

– Да, сложный, но вратарь может просчитать такие моменты, других возможностей у Кузяева не было, только этот угол. Было красивое спасение, но это можно просчитать.

– Как тебе поддержка болельщиков?

– Атмосфера всегда очень хорошая. Когда мы играли товарищеский матч в Ростове, тоже такая атмосфера была. Должен поблагодарить болельщиков, которые каждую игру приезжают нас поддержать.

Встреча в Калининграде стала для футболиста «железнодорожников» первой в стартовом составе российской сборной. Футболист бразильского происхождения получил первый вызов в национальную команду в 2016 году.

Напомним, 1-го октября карьеру в сборной завершил голкипер Игорь Акинфеев, выступавший за нее на протяжении 14-ти лет.

Матч Россия – Турция состоится 14-го октября в Сочи.