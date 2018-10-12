Гилерме провел 100-ю сухую игру за российские команды

Вратарь сборной России Гилерме сохранил ворота в неприкосновенности в матче третьего тура Лиги В Лиги наций против шведов (0:0). Это второй сухой поединок бразильца за нашу команду.

Выступая за «Локомотив», голкипер провел 98 сухих матчей. Таким образом, встреча со шведами в Калининграде стала для Гилерме 100-й на ноль за российские команды.

Игрок стал россиянином в 2016 году.

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