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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме провел 100-ю сухую игру за российские команды

    Вратарь сборной России Гилерме сохранил ворота в неприкосновенности в матче третьего тура Лиги В Лиги наций против шведов (0:0). Это второй сухой поединок бразильца за нашу команду.

    Выступая за «Локомотив», голкипер провел 98 сухих матчей. Таким образом, встреча со шведами в Калининграде стала для Гилерме 100-й на ноль за российские команды.

    Игрок стал россиянином в 2016 году.

    Что вы не заметили из игры сборной России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 01:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +839

      dimag 13 октября 2018, 02:16

      Молодец! Успехов в Локо! А что касается Сборной, то все равно после Игоря Лунев будет стоять пока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 октября 2018, 10:42

      Значит и за Локо скоро соточка!

      2
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 12 октября 2018, 02:05

      за «Локомотив», голкипер провел 98 сухих матчей.У бомбардира математика на 5+

      0
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      Рейтинг: +52

      dima_s_urala > Silver 76 12 октября 2018, 07:00

      а что не так?

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