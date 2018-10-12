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    Какой вы футболист?

    Рэмзи не будет продлевать контракт с «Арсеналом». На него претендуют «Реал» и «Ювентус»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи планирует сменить клуб следующим летом, сообщает Goal.

    27-летний игрок сборной Уэльса останется в команде до конца сезона, чтобы уйти в статусе свободного агента. Его контракт с лондонским клубом истекает в июне 2019 года.

    В сентябре «Бомбардир» писал о том, что стороны не договорились о продлении контракта из-за финансовых ожиданий футболиста. Сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны «Реала» и «Ювентуса».

    Хавбек подписал контракт с «канонирами» в июле 2008 года, перейдя из «Кардиффа». За десять лет в клубе он трижды выиграл Кубок Англии, дважды – Суперкубок. В текущем сезоне на его счету один гол и три результативные передачи в девяти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    12.10.2018 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 октября 2018, 19:59

      Он уйдёт летом свободным агентом на хорошую "личку" и подъёмные. На него будет спрос со стороны не одного топ-клуба.

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