Рэмзи не будет продлевать контракт с «Арсеналом». На него претендуют «Реал» и «Ювентус»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи планирует сменить клуб следующим летом, сообщает Goal.

27-летний игрок сборной Уэльса останется в команде до конца сезона, чтобы уйти в статусе свободного агента. Его контракт с лондонским клубом истекает в июне 2019 года.

В сентябре «Бомбардир» писал о том, что стороны не договорились о продлении контракта из-за финансовых ожиданий футболиста. Сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны «Реала» и «Ювентуса».

Хавбек подписал контракт с «канонирами» в июле 2008 года, перейдя из «Кардиффа». За десять лет в клубе он трижды выиграл Кубок Англии, дважды – Суперкубок. В текущем сезоне на его счету один гол и три результативные передачи в девяти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.