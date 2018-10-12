Газзаев – о ситуации с Кокориным и Мамаевым: «Есть оголтелые, которые хотят смерти и крови»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, а ныне зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказал мнение по поводу скандального инцидента, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Я согласен, первое, что они должны были сделать, это принести извинения прямо на следующий день пострадавшим и всем остальным. Они потом это сделали заявление, но время-то уже ушло. А когда уже показали эти съемки, народ и общественное мнение, конечно, по-другому отреагировало.

Есть очень правильные высказывания и мнения, но есть и оголтелые, которые хотят смерти и крови. Но давайте уже будем думать. Я их не защищаю. Они сделали очень плохо для российского футбола и в первую очередь для себя. Я считаю, что должно быть наказание, соответствующее и юридическим нормам, и закону», – сказал Газзаев.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство». Игрокам грозит до семи лет лишения свободы.

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