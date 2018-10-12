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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Газзаев – о ситуации с Кокориным и Мамаевым: «Есть оголтелые, которые хотят смерти и крови»

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России, а ныне зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказал мнение по поводу скандального инцидента, в центре которого оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    «Я согласен, первое, что они должны были сделать, это принести извинения прямо на следующий день пострадавшим и всем остальным. Они потом это сделали заявление, но время-то уже ушло. А когда уже показали эти съемки, народ и общественное мнение, конечно, по-другому отреагировало.

    Есть очень правильные высказывания и мнения, но есть и оголтелые, которые хотят смерти и крови. Но давайте уже будем думать. Я их не защищаю. Они сделали очень плохо для российского футбола и в первую очередь для себя. Я считаю, что должно быть наказание, соответствующее и юридическим нормам, и закону», – сказал Газзаев.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера Тверской суд Москвы арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство». Игрокам грозит до семи лет лишения свободы.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: «Комсомольская правда»

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    12.10.2018 14:57
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 13 октября 2018, 00:37

      LERDAV. Уважаемый Валерий Газзаев, ВЫ наверно былы молоды, когда по ложному обвинению посадили Эдуарда Стрельцова и не могли высказываться, а теперь еще как депутат бросаете упрек тем, кто высказывает свое мнение.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 октября 2018, 19:10

      Задолбал уже этот политик, который все комментирует. Как тренера уважаю, но а в остальном чистый единорос.

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 12 октября 2018, 18:42

      Народ не требовал крови и смерти, он требовал что бы все было по закону, а если учесть их финансовые возможности, то мало кто верил, что они сядут

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 октября 2018, 18:17

      Оголтелыми называли на Руси тех, кто перед боем раздевался по пояс и шёл на смерть.
      В основном это были казаки, которые могли идти в бой против войска, которое превышало их раз в десять. Такой момент описывается в фильме "Русь изначальная".
      А по справедливости, решать судьбу КМ должны пострадавшие.

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 12 октября 2018, 17:36

      надо народ переключить - кинуть косточку...грызите...а то Сирия,Украина,автокефалия,пенсионная реформа,самолёты наши сбивают или сами падают...у царя и так рейтинг на 20 % упал...а тут такие враги народа! лучше не придумаешь...

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > SPACE TRUCKIN 12 октября 2018, 18:39

      Это на политических сайтах обсуждать нужно, а тут футбольный сайт, только про футбол ну и как видно околофутбол, кому интересно обсуждать реформы и т.д их и обсуждают и плюют с высокой колокольни на горе футболистов и на весь этот кипешь

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > SPACE TRUCKIN 13 октября 2018, 13:10

      Да народу в основном похер до Коко и Мамая.....да и до этого конфликта ...кто не смотрит футбол и не знали их то....

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN > slavutiq70 13 октября 2018, 17:33

      сегодня слышал как соседки - тётки-пенсионэрки - делились информацией...по всем ТВ каналам мусолят эту тему...так что народ в курсе...даже далеко не футбольный...

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > SPACE TRUCKIN 13 октября 2018, 20:56

      Сейчас стали в курсе,,,а как только случилось спецально спрашивал у знакомых,,,,так их практически не кто и не знал,,,,,,а кто и знал запомнил по истории с шампанским

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      Рейтинг: +8093

      nik55 12 октября 2018, 17:10

      все верно по закону----виноваты значит должны сидеть---чем они лучше какого нибудь работяги

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      Рейтинг: +1236

      омск55 12 октября 2018, 16:49

      Газаев прав и не поспоришь , нарушил ответь

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      Рейтинг: +800

      Театрал 12 октября 2018, 16:34

      Все хотят одного- справедливости! И ничего более. Положено по закону так

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 12 октября 2018, 16:16

      оголтелые всегда были есть и будут, в любой ситуации, футболист, валера, грузчик, чиновник.

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      Рейтинг: +11331

      alp 12 октября 2018, 16:07

      все кто их защищают сами себе противоречат - стыдят кто хочет крови и при этом говорят, что все должно быть по закону. а по закону им до 7 лет корячится.... в соседней ветке уткин правильно сказал - эти двое должны поплатиться своим благополучием и репутацией.

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