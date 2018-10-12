«Монако» заплатит Жардиму 7 миллионов за разрыв контракта

«Монако» выплатит уволенному с поста главного тренера Леонарду Жардиму денежную компенсацию в размере 7 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

В период работы португальского специалиста монегаски продали футболистов на 411 миллионов больше, чем приобрели. Общий доход клуба за это время превысил 800 миллионов евро. Все это благодаря умению тренера правильно оценивать игроков.

Жардим возглавил «Монако» в июне 2014 года. В сезоне-2016/17 привел команду к завоеванию титула чемпиона Франции, после чего дошел с ней до полуфинала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне монегаски после девяти туров набрали шесть очков и занимают 18-ю из 20-ти позиций в турнирной таблице Лиги 1.

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