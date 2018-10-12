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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Журналист France Football: «Головин играет так, будто скрестили Фабрегаса и Иньесту»

    Во Франции высоко оценивают потенциал полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

    «У Головина сложное начало сезона с «Монако». Но это мальчик, готовый играть на большом уровне. Это мы видели еще на чемпионате мира. Он восстановился после травмы и играет здорово. Головин не должен отвечать за то, что сейчас происходит в «Монако».

    А у клуба очень сложный период. Можно сказать, что россиянину очень не повезло, что он попал туда в такой тяжелой ситуации. Сейчас он самый яркий игрок в «Монако». Нужно быть слепым, чтобы это не замечать.

    Насколько я понимаю, и у вас в России, и у нас во Франции, да и в самом клубе ждут, когда Головин сможет полностью проявить свой талант. Потенциально это один из лучших игроков чемпионата Франции. Сейчас же, безусловно, лучшие из лучших – в «ПСЖ», а «Монако» выступает крайне неудачно, да и Головин пока провел не так много матчей.

    Стилистически он играет так, будто скрестили Фабрегаса и Иньесту. У нас говорят, что у Александра «испанский» стиль игры. Хотя пока трудно говорить, чью карьеру он повторит. Но ощущение, что Головин станет большим игроком, есть», – рассказал журналист France Football Набиль Джелли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2018 11:06
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 октября 2018, 10:23

      Сашко, звезд только не лови. Упорно и усердно - к цели!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 октября 2018, 00:09

      Так держать !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 17:16

      Успехов Александру.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 октября 2018, 14:35

      Обойдётся Головин без травм, через год или два будет играть в "Барселоне" на месте Ракитича. Чего тут непонятно? Год об этом пишу. Что же касается обострящих передач вперёд, а не поперёк поля, то и они у него есть. Если партнёр открывается. Не в пустоту же мяч посылать?!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 12 октября 2018, 14:19

      Хочется пожелать успехов Александру!

      1
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 12 октября 2018, 13:15

      Фабьеста? Фабреста? Инрегас?

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Dos_Santos 12 октября 2018, 18:05

      Абрикос, Абрегас, ....Невеста

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 12 октября 2018, 13:13

      Звучит очень лестно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 13:05

      Не надо никого скрещивать. Надо, просто, играть как Месси. Месси может всё, что могли эти оба. Причем, лучше их обоих. Пять золотых круглых тому порукой.
      Так что, Головин "делай жизнь" с Лео.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 12 октября 2018, 13:02

      Он реально хорош!

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 12 октября 2018, 12:33

      Вот уж загнул так загнул.

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