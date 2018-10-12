Журналист France Football: «Головин играет так, будто скрестили Фабрегаса и Иньесту»

Во Франции высоко оценивают потенциал полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«У Головина сложное начало сезона с «Монако». Но это мальчик, готовый играть на большом уровне. Это мы видели еще на чемпионате мира. Он восстановился после травмы и играет здорово. Головин не должен отвечать за то, что сейчас происходит в «Монако».

А у клуба очень сложный период. Можно сказать, что россиянину очень не повезло, что он попал туда в такой тяжелой ситуации. Сейчас он самый яркий игрок в «Монако». Нужно быть слепым, чтобы это не замечать.

Насколько я понимаю, и у вас в России, и у нас во Франции, да и в самом клубе ждут, когда Головин сможет полностью проявить свой талант. Потенциально это один из лучших игроков чемпионата Франции. Сейчас же, безусловно, лучшие из лучших – в «ПСЖ», а «Монако» выступает крайне неудачно, да и Головин пока провел не так много матчей.

Стилистически он играет так, будто скрестили Фабрегаса и Иньесту. У нас говорят, что у Александра «испанский» стиль игры. Хотя пока трудно говорить, чью карьеру он повторит. Но ощущение, что Головин станет большим игроком, есть», – рассказал журналист France Football Набиль Джелли.